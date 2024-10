Una Serie Mundial 2024 que prometía ser de las más parejas y entretenidas de la historia, ha resultado ser todo lo contrario. Este martes 29 de octubre, New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers chocarán en el Juego 4 de este duelo, que cuenta con ventaja de 0-3 a favor del equipo californiano . Cabe mencionar que esta será la primera de 3 oportunidades que tengan los Dodgers para finalizar la Serie Mundial, mientras que los Yankees deben ir a conseguir una verdadera hazaña si quieren forzar al séptimo juego. Aquí te cuento cómo ver hoy el duelo .

Transmisión Fox Sports para ver New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers hoy 29 de octubre por el Juego 4 de la Serie Mundial 2024. (Foto: Composición MAG)

¿Dónde ver Serie Mundial 2024 EN VIVO, Yankees vs. Dodgers?

Los principales canales de TV que transmitirán New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers por la Serie Mundial 2024 serán FOX Deportes en USA y ESPN en el resto de Latinoamérica. Además, habrán señales de TV abierta que pasarán el Juego 4 y todos los demás enfrentamientos durante la semana.

México: Imagen TV, ESPN y Fox Sports

Imagen TV, ESPN y Fox Sports Venezuela: IVC, ESPN 2 y Univision

IVC, ESPN 2 y Univision Estados Unidos: FOX Deportes y Fox Sports

FOX Deportes y Fox Sports República Dominicana: ESPN y Fox Deportes

Además, en streaming online podrás seguirlo a través de la app oficial de FOX Deportes en Estados Unidos o Disney+ en el resto de Latinoamérica, así como también en MLB.TV, que es la plataforma de streaming oficial del torneo.

¿A qué hora juegan Yankees vs. Dodgers por Serie Mundial 2024 desde México, USA y Latinoamérica?

Mira la transmisión de New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers a partir de las 5:08 p.m. (Tiempo del Pacífico) o 8:08 p.m. (hora New York), en lo que será el Juego 4 de la Serie Mundial 2024 de la MLB. Cabe destacar que los 7 encuentros en su totalidad se disputarán en el mismo horario. Si vives en México, mira Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees a partir de las 6:08 p.m. (Tiempo Centro de México). Aquí te dejo con más horarios en Latinoamérica para ver el enfrentamiento.

Países Horario Argentina 9:08 p.m. Colombia 7:08 p.m. Panamá 7:08 p.m. Puerto Rico 8:08 p.m. República Dominicana 8:08 p.m. España 2:08 a.m. (miércoles 30) Perú 7:08 p.m. Venezuela 8:08 p.m.

Previa Yankees vs. Dodgers, Juego 4 Serie Mundial 2024

Con el tercer jonrón consecutivo de Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles ganaron este lunes 4x2 en Nueva York a los Yankees y se colocaron a sólo un triunfo de conquistar la Serie Mundial de 2024. El equipo de Los Angeles domina 3-0 esta final de las Grandes Ligas de béisbol, al mejor de siete partidos, y puede ganar el título el martes en el cuarto episodio, de nuevo en Nueva York.

Los Yankees, que no aprovecharon las limitaciones físicas del japonés Shohei Ohtani, necesitan ser el primer equipo en remontar un 3-0 en contra en una Serie Mundial para quedarse con el título. Esa hazaña sólo se logró una vez en la historia de los playoffs, a cargo de los Medias Rojas de Boston precisamente ante los Yankees en la Serie de Campeonato de 2004.

Esta primera Serie Mundial desde 1981 entre los emblemáticos Dodgers y Yankees, los grandes dominadores de la fase regular, está resultando mucho más desnivelada de lo esperado.