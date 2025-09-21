El FC Barcelona recibe al Getafe este domingo 21 de septiembre de 2025 en el Estadi Johan Cruyff, por la jornada 5 de LaLiga EA Sports. El partido comenzará a las 13:00 horas en México (21:00 horas en España) y será transmitido en vivo y en exclusiva por SKY Sports en territorio mexicano. También habrá opciones de verlo desde otras partes del mundo a través de distintos canales y plataformas oficiales.

El Estadi Johan Cruyff listo para el partido FC Barcelona vs. Getafe en LaLiga 2025-26, con horarios y transmisión en vivo para los aficionados. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

Barcelona vs. Getafe: así llegan los equipos

El Barcelona llega en gran forma tras golear 6-0 al Valencia en la fecha anterior y sumar una importante victoria en Champions frente al Newcastle, lo que lo coloca como líder del torneo con paso firme. El equipo de Xavi Hernández mantiene un ataque demoledor con Lewandowski, Rashford y Raphinha, además de la conducción de Pedri y Frenkie de Jong en el mediocampo.

Por su parte, el Getafe ha sorprendido con un arranque sólido: tres victorias en cuatro partidos lo colocan en la parte alta de la tabla y llega con la ilusión de sumar puntos en un estadio históricamente complicado para ellos.

Cómo ver Barcelona vs. Getafe EN VIVO por SKY Sports

En México, el partido Barcelona vs. Getafe podrá seguirse en vivo y en exclusiva por SKY Sports, a partir de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México). El servicio de SKY ofrece la señal en sus distintos paquetes de TV de paga y, adicionalmente, a través de su plataforma digital Sky Plus Online, que permite ver el partido en celulares, tablets y Smart TV con tu suscripción activa.

En otros países, la transmisión estará disponible por:

España: DAZN y LaLiga TV.

DAZN y LaLiga TV. Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo Sports.

FC Barcelona y Getafe se enfrentan este domingo 21 de septiembre en el Estadi Johan Cruyff por la quinta fecha de LaLiga

Historial reciente entre Barcelona y Getafe

En los últimos 15 enfrentamientos, el Barcelona domina ampliamente con 9 triunfos, mientras que el Getafe apenas ha ganado una vez. El último duelo entre ambos, jugado el 18 de enero de 2025, terminó en empate 1-1. En el Estadi Johan Cruyff, los azulgranas suelen imponer condiciones y mantener el invicto frente a los azulones.

Alineaciones probables del partido FC Barcelona vs. Getafe

FC Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín, Rashford; Lewandowski.

Joan García; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín, Rashford; Lewandowski. Getafe (5-3-2): David Soria; Djené, Duarte, Abqar, Kiko; Arambarri, Luis Milla, Mario Martín; Borja Mayoral, Adrián Liso.

FC Barcelona recibe a Getafe CF este domingo 21 de septiembre en el Estadi Johan Cruyff por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: GEC