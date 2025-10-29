¡Llegó la noche más escalofriante del año! Si buscas las palabras perfectas para felicitar a tus amigos, familiares o contactos, aquí tienes 30 mensajes de ¡Feliz Halloween! listos para ser copiados y pegados. Desde frases creativas y terroríficas para Instagram hasta saludos divertidos y originales para WhatsApp, encuentra el mensaje ideal para celebrar el viernes 31 de octubre. Olvídate de los saludos aburridos y prepárate para compartir el espíritu de la noche de brujas.

“Cuando los gatos negros merodean y las calabazas brillan, que la suerte te acompañe en Halloween”. – Desconocido. | Crédito: Canva / Composición Mag

Mensajes cortos y directos de Halloween (Ideales para WhatsApp)

“¡Feliz noche de brujas! Que tu única preocupación sea qué dulce elegir.”

“Truco o trato, ¡pero solo si hay más trato! Que pases un Feliz Halloween ."

." “La noche está llena de terror... y de chocolate. ¡A disfrutar!”

“Que la luna llena ilumine tu noche más terrífica . ¡Feliz Halloween!"

. ¡Feliz Halloween!" “¡Cuidado con lo que te cruces! Que tu noche de brujas sea genial.”

Frases originales y creativas de Halloween (perfectas para Instagram)

“Esta noche, las calabazas sonríen y los espíritus bailan. Que tu disfraz sea tan épico como esta noche. #Halloween2025”

“No importa el miedo, importa la diversión. ¡Que el terror solo sea el de quedarte sin dulces! Feliz 31 de octubre.”

“Aquí estoy, esperando que me visites para contarte las historias más espeluznantes. ¿Truco o dulce?”

“Mi disfraz no da miedo, pero mi playlist de Halloween sí. ¡Feliz noche!"

de Halloween sí. ¡Feliz noche!" “Que los fantasmas te traigan solo cosas buenas. ¡Disfruta al máximo la noche más terrorífica!"

“Truco o trato, ¡pero solo si hay más trato! Que pases un Feliz Halloween." | Crédito: Canva / Composición Mag

Saludos de Halloween con un toque de humor

“Soy como un vampiro: solo me despierto cuando hay fiesta (y dulces). ¡Feliz Halloween!”

“Mi disfraz de este año es ‘Persona que evita el spoiler de su serie’. ¿Y el tuyo? ¡A festejar!"

de su serie’. ¿Y el tuyo? ¡A festejar!" “Alerta: He gastado todo mi presupuesto de miedo en botanas. ¡Ven a la casa! Feliz Halloween ."

." “Que la única cosa que te asuste hoy sea la resaca de mañana. ¡Disfruta la noche de brujas!”

“Si ves un zombie, corre. Si ves dulces, cómelos. Sigue mis consejos. ¡Feliz 31 de octubre!”

Mensajes cortos y citas de terror de Halloween

“La magia negra nos espera. Happy Halloween! "

" “Que el miedo te haga vibrar de emoción. Feliz Noche de Brujas ."

." “Es la hora de que los monstruos salgan a jugar.”

“No hay nada que temer, excepto no disfrazarse. ¡A gozar!”

“El terror es solo una excusa para comer más caramelos. ¡Feliz viernes 31!”

“Que los fantasmas te traigan solo cosas buenas. ¡Disfruta al máximo la noche más terrorífica!" | Crédito: Canva / Composición Mag

Citas escalofriantes de Halloween para hacerte temblar

“Cuando los gatos negros merodean y las calabazas brillan, que la suerte te acompañe en Halloween”. – Desconocido.

“Da tanto gusto asustar como ser asustado”. – Vincent Price.

“Las sombras de mil años resurgen invisibles, las voces susurran entre los árboles: ‘¡Esta noche es Halloween!’ “. – Dexter Kozen

“. – Dexter Kozen “En Halloween, el velo entre los mundos es fino. Camina con cuidado”. – Desconocido

“Donde no hay imaginación, no hay terror”. – Arthur Conan Doyle

“Inventamos horrores para ayudarnos a afrontar los reales”. – Stephen King

“Escúchalos, los hijos de la noche. ¡Qué música hacen!“. – Bram Stoker

“Los fantasmas se crearon cuando el primer hombre se despertó en la noche”. – Sir James Matthew Barrie

“Algunas personas nacen para Halloween, y otras solo cuentan los días que faltan para Navidad”. – Stephen Graham Jones

“Octubre resultó ser un derroche de colores gloriosos, y así es también esta vida”. – Lucy Maud Montgomery