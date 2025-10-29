¡Llegó la noche más escalofriante del año! Si buscas las palabras perfectas para felicitar a tus amigos, familiares o contactos, aquí tienes 30 mensajes de ¡Feliz Halloween! listos para ser copiados y pegados. Desde frases creativas y terroríficas para Instagram hasta saludos divertidos y originales para WhatsApp, encuentra el mensaje ideal para celebrar el viernes 31 de octubre. Olvídate de los saludos aburridos y prepárate para compartir el espíritu de la noche de brujas.
Mensajes cortos y directos de Halloween (Ideales para WhatsApp)
- “¡Feliz noche de brujas! Que tu única preocupación sea qué dulce elegir.”
- “Truco o trato, ¡pero solo si hay más trato! Que pases un Feliz Halloween."
- “La noche está llena de terror... y de chocolate. ¡A disfrutar!”
- “Que la luna llena ilumine tu noche más terrífica. ¡Feliz Halloween!"
- “¡Cuidado con lo que te cruces! Que tu noche de brujas sea genial.”
Frases originales y creativas de Halloween (perfectas para Instagram)
- “Esta noche, las calabazas sonríen y los espíritus bailan. Que tu disfraz sea tan épico como esta noche. #Halloween2025”
- “No importa el miedo, importa la diversión. ¡Que el terror solo sea el de quedarte sin dulces! Feliz 31 de octubre.”
- “Aquí estoy, esperando que me visites para contarte las historias más espeluznantes. ¿Truco o dulce?”
- “Mi disfraz no da miedo, pero mi playlist de Halloween sí. ¡Feliz noche!"
- “Que los fantasmas te traigan solo cosas buenas. ¡Disfruta al máximo la noche más terrorífica!"
Saludos de Halloween con un toque de humor
- “Soy como un vampiro: solo me despierto cuando hay fiesta (y dulces). ¡Feliz Halloween!”
- “Mi disfraz de este año es ‘Persona que evita el spoiler de su serie’. ¿Y el tuyo? ¡A festejar!"
- “Alerta: He gastado todo mi presupuesto de miedo en botanas. ¡Ven a la casa! Feliz Halloween."
- “Que la única cosa que te asuste hoy sea la resaca de mañana. ¡Disfruta la noche de brujas!”
- “Si ves un zombie, corre. Si ves dulces, cómelos. Sigue mis consejos. ¡Feliz 31 de octubre!”
Mensajes cortos y citas de terror de Halloween
- “La magia negra nos espera. Happy Halloween!"
- “Que el miedo te haga vibrar de emoción. Feliz Noche de Brujas."
- “Es la hora de que los monstruos salgan a jugar.”
- “No hay nada que temer, excepto no disfrazarse. ¡A gozar!”
- “El terror es solo una excusa para comer más caramelos. ¡Feliz viernes 31!”
Citas escalofriantes de Halloween para hacerte temblar
- “Cuando los gatos negros merodean y las calabazas brillan, que la suerte te acompañe en Halloween”. – Desconocido.
- “Da tanto gusto asustar como ser asustado”. – Vincent Price.
- “Las sombras de mil años resurgen invisibles, las voces susurran entre los árboles: ‘¡Esta noche es Halloween!’“. – Dexter Kozen
- “En Halloween, el velo entre los mundos es fino. Camina con cuidado”. – Desconocido
- “Donde no hay imaginación, no hay terror”. – Arthur Conan Doyle
- “Inventamos horrores para ayudarnos a afrontar los reales”. – Stephen King
- “Escúchalos, los hijos de la noche. ¡Qué música hacen!“. – Bram Stoker
- “Los fantasmas se crearon cuando el primer hombre se despertó en la noche”. – Sir James Matthew Barrie
- “Algunas personas nacen para Halloween, y otras solo cuentan los días que faltan para Navidad”. – Stephen Graham Jones
- “Octubre resultó ser un derroche de colores gloriosos, y así es también esta vida”. – Lucy Maud Montgomery