Nueva York se prepara para una tarde complicada este jueves 27 de agosto. Un frente frío avanzará sobre la región triestatal y traerá lluvias intensas, tormentas eléctricas y el riesgo de inundaciones repentinas en distintos puntos de la ciudad. Para miles de personas que salen de casa rumbo al trabajo, la escuela o una cita médica, la recomendación es sencilla: mirar el pronóstico, revisar el estado del subway y salir con tiempo. Una tormenta fuerte puede cambiar el panorama en cuestión de minutos, sobre todo en calles que suelen acumular agua, accesos de estaciones y zonas bajas de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

La Ciudad de Nueva York emitió un aviso de viaje para las horas de mayor impacto y el National Weather Service (NWS) activó una Flood Watch para los cinco boroughs y buena parte de la región. No quiere decir que toda NYC vaya a inundarse, pero sí que existen condiciones favorables para que algunas áreas reciban mucha agua en poco tiempo.

En algunos puntos de nueva York se producirán inundaciones por las lluvias torrenciales (Foto por SELCUK ACAR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

¿HASTA CUÁNDO ESTÁ VIGENTE LA ALERTA?

Como informan medios como Pix11, el aviso de viaje de NYC Emergency Management estará vigente este jueves desde las 11 a. m. hasta las 7 p. m. del viernes 28 de agosto. Es el tramo del día en el que se esperan mayores complicaciones para quienes deban moverse por la ciudad.

La Flood Watch del NWS comienza a las 12 p. m. y termina a las 11 p. m. del jueves. Este tipo de alerta significa que hay posibilidades de inundaciones, especialmente en calles con drenaje lento, zonas bajas, pasos subterráneos y lugares donde el agua suele acumularse con rapidez.

Periodo Qué se espera en NYC Jueves, desde finales de la mañana Empiezan a aumentar las probabilidades de lluvia y tormentas. Jueves, 11 a. m.-7 p. m. Está vigente el aviso de viaje de NYC Emergency Management. Jueves, 12 p. m.-11 p. m. Flood Watch del NWS para NYC. Jueves por la tarde y noche Mayor posibilidad de aguaceros fuertes y anegamientos puntuales. Después de las 11 p. m. Termina la vigilancia, aunque conviene seguir los avisos oficiales.

Lo importante es no confiarse si por la mañana el cielo parece tranquilo. En una ciudad tan grande como Nueva York, puede estar lloviendo con fuerza en Queens mientras en partes de Manhattan apenas caen unas gotas.

¿CUÁNTA LLUVIA PUEDE CAER?

El NWS calcula que en buena parte de la zona bajo vigilancia podrían caer entre 1 y 1.5 pulgadas de lluvia. Sin embargo, algunos sectores podrían acumular hasta 3 pulgadas si una tormenta se queda sobre el mismo vecindario o si pasan varios aguaceros uno detrás de otro.

Dato clave Pronóstico o riesgo Precipitación generalizada Entre 1 y 1.5 pulgadas Acumulados localizados Hasta 3 pulgadas Intensidad máxima posible Entre 1.5 y 2.5 pulgadas por hora Mayor preocupación Inundaciones repentinas y problemas de drenaje Horas de más riesgo Tarde y primeras horas de la noche

Más que el total de agua, preocupa la velocidad con la que puede caer. Cuando llueve fuerte durante poco tiempo, las alcantarillas no siempre dan abasto y algunas esquinas se vuelven difíciles de cruzar. También pueden presentarse demoras en buses, trenes y el subway, sobre todo si hay acumulación cerca de estaciones o vías de acceso.

Además, como señala CBS News, hay posibilidades de tormenta eléctrica, por lo que se recomienda tomar las precauciones del caso.

Las instalaciones del Metro de Nueva York también podrían sufrir inundaciones (Foto: AFP)

¿QUÉ ZONAS DEBEN VIGILARSE?

La Flood Watch incluye los cinco boroughs: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. También cubre partes de Long Island, el valle del Hudson, Nueva Jersey y Connecticut.

No se puede saber con exactitud qué barrio recibirá la lluvia más intensa. Las tormentas pueden ser muy desiguales: en una zona duran pocos minutos y, a solo algunas estaciones de distancia, dejan calles cubiertas de agua.

Por eso, vale la pena tener más cuidado en:

Calles que suelen inundarse después de aguaceros fuertes.

Pasos subterráneos, bajo puentes y entradas a autopistas.

Accesos al subway con filtraciones, charcos o agua acumulada.

Áreas cercanas a ríos, arroyos y terrenos bajos.

Apartamentos en sótanos o viviendas ubicadas por debajo del nivel de la calle.

Vías donde el drenaje suele ser lento.

Para muchas familias latinas que viven en el Bronx, Queens o Brooklyn, una alerta de este tipo es algo que se toma muy en serio, especialmente en edificios con apartamentos en sótanos. Si empieza a entrar agua, no hay que esperar demasiado: lo más seguro es subir a un piso superior, llamar al 911 si existe peligro inmediato y seguir las indicaciones oficiales.

RECOMENDACIONES

NYC Emergency Management recomendó evitar viajes innecesarios durante las horas más complicadas y revisar con anticipación las condiciones del transporte.

Revisa el estado del subway, buses, trenes y autopistas antes de salir.

Sal con tiempo extra si tienes que ir al trabajo, la escuela o una cita.

No intentes cruzar una calle inundada a pie, en bicicleta o en auto.

Evita sótanos, habitaciones bajo el nivel de la calle y estaciones con agua.

Mantente lejos de árboles, postes y estructuras expuestas a vientos fuertes.

Carga el teléfono y una batería portátil si tienes una.

Si vives en un apartamento de sótano, ten lista una forma de subir a un piso más alto.

Presta atención a una posible Flash Flood Warning para tu vecindario.

Llama al 911 si estás en peligro inmediato.

Una calle que parece transitable puede esconder baches, alcantarillas abiertas, objetos arrastrados o incluso cables afectados. Si ves agua cubriendo la vía, lo más prudente es buscar otra ruta, aunque eso implique llegar unos minutos tarde.

¿CÓMO RECIBIR ALERTAS EN NYC?

Los neoyorquinos pueden inscribirse en Notify NYC, el sistema oficial de notificaciones de emergencia de la ciudad. Para recibir mensajes de texto, basta con enviar la palabra NOTIFYNYC al número 692-692.

También conviene revisar las actualizaciones del National Weather Service y del transporte público antes de comenzar cualquier recorrido. En días así, un cambio de plan a tiempo puede evitar quedarse atrapado en una avenida inundada, en una estación cerrada o bajo una tormenta intensa.

La clave para este jueves es no bajar la guardia. La Flood Watch termina a las 11 p. m., pero el tiempo puede cambiar rápido y una tormenta localizada puede provocar problemas en pocos minutos. Si no es necesario salir durante las horas de mayor riesgo, quedarse en casa puede ser la mejor decisión.