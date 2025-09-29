El 30 de septiembre se ha convertido en una popular efeméride no oficial en México, conocida viralmente como el “Día de Regalar Hot Wheels”. Esta curiosa tradición, impulsada fuertemente por las redes sociales, especialmente TikTok, sugiere obsequiar carritos de juguete, a menudo en elaborados ramos, como un gesto lúdico dirigido principalmente a parejas y amigos. La tendencia surgió en respuesta directa al ya popular “Día de las Flores Amarillas” que se celebra el 21 de septiembre, buscando establecer un día para dar un regalo simbólico a los hombres.

Aunque esta fecha no está marcada en ningún calendario oficial, ha ganado una fuerza social inmensa en los últimos años, comenzando a viralizarse alrededor de 2022 y 2023. Los tiktokers han jugado un papel crucial en masificar la conversación y promover la idea de hacer estos regalos a los novios. El objetivo principal es replicar la emoción del 21 de septiembre, aunque algunos señalan que esta práctica podría reforzar ligeramente algunos estereotipos de género al centrar los regalos en juguetes para hombres.

La creatividad se ha desatado con esta nueva tradición, donde los ramos tradicionales de flores han sido reemplazados o complementados con estos vehículos en miniatura. En las redes, abundan los tutoriales sobre cómo armar arreglos que incluyen los Hot Wheels como elemento principal, junto con otros detalles que personalizan el regalo. Si este 30 de septiembre ves a muchas personas cargando carritos o ramos adornados con ellos, sabrás que se trata de la celebración de este fenómeno cultural nacido en el mundo digital.

Original y divertido: descubre cómo los ramos de Hot Wheels se han convertido en el regalo favorito para hombres este 30 de septiembre. (Foto: Unique Regalos)

¿Cuál es el significado de regalar carritos Hot Wheels el 30 de septiembre?

Regalar carritos Hot Wheels el 30 de septiembre se ha convertido en una tendencia viral que simboliza la nostalgia, la amistad y el cariño entre seres queridos. Si bien no tiene un origen histórico o comercial oficial de la marca Mattel, el gesto evoca la infancia y la cultura pop, ya que estos autos a escala han acompañado a varias generaciones. Es un acto que transmite complicidad y afecto a través de un regalo divertido y lleno de significado personal.

¿De dónde surgió la tendencia viral de los Hot Wheels el 30 de septiembre?

La divertida tradición viral comenzó gracias al popular tiktoker Alejandro Rodríguez (@aalejandro.rdz). Él propuso originalmente regalar los icónicos carritos Hot Wheels como una alternativa a la ya famosa tendencia de las flores amarillas. La idea ganó rápidamente popularidad en las redes sociales, convirtiéndose en una celebración global. Emprendimientos como Sweet Love (@sweetlovetexcoco en Instagram) en México ayudaron a viralizar aún más la iniciativa con sus creativos arreglos de regalos personalizados.

Algunos usuarios mostraron carritos Hot Wheels con temáticas de sus equipos de fútbol favoritos. (Foto: TikTok)

¿La marca Mattel ha reconocido esta tradición del 30 de septiembre?

Aunque la iniciativa es totalmente cultural y viral, la empresa estadounidense Mattel (fabricante de Hot Wheels) sí ha reconocido la fuerza de esta tradición en América Latina. La marca ha valorado el poder emocional y la conexión nostálgica que el regalo ha adquirido en la región. En redes sociales, la tendencia se refuerza con tutoriales que muestran cómo crear arreglos creativos y personalizados que incluyen los autos, dulces y mensajes de afecto.

¿Qué países de América Latina adoptaron la tradición de regalar Hot Wheels el 30 de septiembre?

La tradición de regalar Hot Wheels el 30 de septiembre se ha popularizado especialmente en México, donde la tendencia es más fuerte y masiva, siendo el país donde se originó; sin embargo, la iniciativa se ha extendido hacia otras naciones de América Latina como Perú, Chile, Ecuador y Colombia con un reporte de aumento en la venta de carritos y gran actividad en redes sociales vinculada a la fecha, donde se comparten tutoriales y celebraciones similares.