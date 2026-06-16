McDonald’s está preparando algunas tartas de manzana para celebrar los 250 años de Estados Unidos. La empresa informó el martes que traerá de vuelta los pays fritos de manzana por primera vez en más de tres décadas. Estarán disponibles por tiempo limitado en la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos a partir del 23 de junio.

McDonald’s es una de varias cadenas de comida rápida que están ofreciendo productos por el semiquincentenario. Burger King presentó recientemente su Firecracker Cookie Pay, que tiene una base de galleta de azúcar y chispas en forma de estrella en rojo, blanco y azul. Sonic ofrece un granizado flotante rojo, blanco y azul por 2,50 dólares. Hardee’s tiene un Star-Spangled Biscuit helado con chispas rojas y azules.

A continuación, un vistazo a los pays fritos de manzana de McDonald’s en cifras: