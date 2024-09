Janet Barboza reveló que hace un tiempo escribió a su ex pareja Miguel Bayona para enviarle saludos. Sin embargo, la conductora de ‘América hoy’ se quedó sorprendida al ver que la ‘dejó en visto’ y nunca recibió una respuesta. “Me pareció raro porque tuvimos una relación larga y yo creí que algo de amistad quedaba. No me contestó”, exclamó. (Video: América TV)