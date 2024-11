Said Palao, logró la medalla de bronce en el Campeonato Nacional Senior de Judo realizado el último domingo 24 de noviembre. A pesar de no ser el resultado esperado, el guerrero no lamenta el resultado. Su familia y amigos estuvieron presentes, pero la gran ausencia fue de su prometida, Alejandra Baigorria. ¿Estará todo bien con la pareja?. (Video: América TV)