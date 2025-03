Los acertijos mentales son esos desafíos que no solo nos permiten demostrar todas nuestras habilidades, sino que se convierten en un potente ejercicio para el cerebro porque aquí la consigna es dejar volar la imaginación y aplicar la lógica para dar con la respuesta correcta. Hoy te traigo un enigma que no todos los participantes lograron descifrar porque cometieron un gran error: perdieron la concentración en los 7 segundos que hay para dar con el solución. Espero que este no sea tu caso y puedas salir victorioso.

Como ya te comenté, aquí tendrás el tiempo en contra y está en ti encontrar las herramientas necesarias para triunfar en esta adivinanza que ha sido un ‘dolor de cabeza’ para aquellos que se confiaron o dieron por vencidos por la dificultad.

En esta ocasión te animo a usar tu lógica y rapidez para hallar la solución a este acertijo mental ya que de esta manera no solo lograrás encontrar la respuesta antes que se acabe el tiempo, sino que mantendrás tu inteligencia totalmente activa. Según un estudio de Smile and Learn, estos retos son ideales para fortalecer el pensamiento crítico, estimular la creatividad y encontrar soluciones más ingeniosas a los problemas.

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Solo tendrás 7 segundos para encontrar la solución de este enigma: “Dos agujeros separados que se abren y se cierran, ¿quién soy?”. Te aconsejo que no te distraigas con nada y apliques todo tu razonamiento.

Tendrás que relacionar estas características con algún objeto. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del acertijo mental

La respuesta es: la tijera. ¿Te fue sencillo dar con este objeto? Espero que haya sido así, sino te recomiendo que sigas practicando para así entrenar tu mente y volverte más ágil para resolver adivinanzas.

¿Consideraste desde el inicio que la tijera era la respuesta de esta adivinanza? (Imagen: Mag)

