Una actividad complicada he diseñado para conocer qué tan excelente es tu imaginación y lógica. Consiste de un acertijo mental que, con solo leerlo, estarás razonando más de lo que acostumbras con el simple objetivo de descifrarlo. No será tan sencillo, pues el 99% de usuarios falló en su respuesta final, pero no sería la única dificultad, ya que habrá un límite de tiempo. ¿Estás dispuesto a intentarlo o te darás por vencido sin participar?

Las adivinanzas mentales son como un gym para el cerebro. Según un estudio de Smile and Learn , estos desafíos son ideales para mejorar habilidades clave como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas con estilo. Además, te ayudan a enfocarte mejor y a ganar confianza.

¿Responderás correctamente?

Este es el enigma que deberás resolver en 10 segundos: un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Todos los días toma el ascensor para llegar al primer piso e ir a trabajar. Cuando vuelve, usa este mismo hasta el séptimo piso y sube las escalares para llegar a su apartamento. ¿Por qué lo hace?. Solo puedo indicarte que una persona con un buen IQ logra descifrarlo en el tiempo indicado. ¡Es momento de demostrar tu capacidad de razonamiento!

Acertijo mental: Tu capacidad de análisis será clave para resolver este enigma. (Creación: Mag)

Descubre la respuesta del acertijo mental

¿Cómo te fue? ¿No supiste qué responder? Era una alta probabilidad de que te ocurra, pues sí era complicado este enigma; no obstante, te indicaré cuál era la solución. Antes de ello, te motivo a seguir practicando, así obtendrás más experiencia y tendrás un mejor desenvolvimiento en estos juegos. Entonces, ¿por qué el hombre se detiene en el séptimo piso si vive en el décimo? Sucede que ES DE BAJA ESTATURA Y SOLO ALCANZA A PRESIONAR EL BOTÓN DE DICHO NIVEL; por esa razón, tiene que subir las escaleras.

Acertijo mental: Estos juegos son ideales para potenciar tu capacidad de lógica e imaginación. (Creación: Mag)

