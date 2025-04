Llegó el momento de estimular tu inteligencia con un acertijo mental que no todos han logrado superar con éxito antes que se acabe el tiempo. Se trata de un enigma que no solo te hará pensar de principio a fin, sino que requiere de toda tu concentración, así como el uso de tu lógica y creatividad. Desde ya te digo que no es complicado, pero sí debes tener en cuenta que el tiempo es limitado, ya que solo hay 7 segundos para resolverlo, ¿te animas a participar?

¿Te has encontrado alguna vez en una reunión y te has preguntado cuántas veces se saludan todos los asistentes? esto te ayudará a encontrar rápidamente la solución de este ejercicio que también tiene su cuota de matemáticas, ya que deberás hacer un cálculo veloz para no fallar en el conteo.

Te animo a no rendirte antes de tiempo y participar ya que no solo pasarás un rato relajante, sino que también te divertirás mientras activas tu cerebro. ¿La razón para intentarlo? Un estudio de Smile and Learn señala que este tipo de acertijos es ideal para desarrollar habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución innovadora de problemas.

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Para salir victorioso no solo debes estar muy concentrado y sin ninguna distracción, sino también relajado para que las ideas fluyan mejor. Recuerda que solo tendrás 7 segundos para resolver este enigma: “Si siete personas se encuentran y cada una se da la mano solo una vez con cada una de las otras, ¿cuántos apretones de manos habrá?”

Descubre la solución del acertijo mental

La respuesta es 21. La explicación es esta: la primera persona da la mano a 6 personas. La segunda persona ya ha dado la mano a la primera, así que solo da la mano a 5 personas nuevas. La tercera persona a 4, y así sucesivamente. La suma de esto es 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21. ¿Tuviste éxito antes que se acabe el tiempo? Espero que sí, pero si fallaste, no te desanimes y continúa practicando con más ejercicios de este tipo para así estimular tu cerebro y mente.

Los acertijos mentales influyen en el aprendizaje y ponen a prueba todas tus habilidades, ¿por qué? Y es que cuando una persona intenta resolverlos y estos tienen un gran grado de dificultad, entonces se crean nuevas conexiones entre algunas neuronas porque hay que encontrarles respuesta en cuestión de segundos.

Además, no solo son divertidos, sino que también tienen un propósito más profundo: estimulan la percepción visual lo que puede mejorar la concentración y prevenir el deterioro cognitivo a largo plazo. Así que, además de entretenernos, estos retos nos ayudan a mantener nuestras mentes activas.

Es por esta razón que muchos profesionales los recomiendan para trabajar la atención, memoria y concentración.

