Para poner a prueba la inteligencia y habilidades cognitivas de una persona, no hay nada más divertido y eficiente que sumarte a un desafío donde tu creatividad es pieza clave para dar con la respuesta. Hoy te animo a participar en este acertijo mental que no todos han logrado resolver en tiempo récord. Y es que aquí no solo vale pensar, sino también hacerlo rápido ya que solo hay 7 segundos para triunfar, ¿te animas a probar suerte?

Los enigmas con soluciones ingeniosas están acaparando las redes sociales porque más de una persona busca opciones divertidas que no solo les permita reforzar sus conocimientos, sino también medir lo hábiles que son y retar a la lógica y capacidad de razonamiento.

Si esta es tu misión en este instante, pues te animo a resolver este acertijo mental antes que suene el cronómetro. Así no solo entrenarás tu cerebro, sino también afinarás habilidades clave, como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas con estilo, según un estudio de Smile and Learn.

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Es momento que te enfrentes a esta pregunta que puede ser capciosa por lo que te recomiendo no distraerte y estar lo más concentrado que puedas ya que solo tienes 7 segundos. Te recomiendo usar todo tu raciocinio y alejarte de cualquier distracción. El enigma es: “Es como algunas cabezas y lleva dentro un cerebro, si la divido en dos piezas y la como, lo celebro. ¿Qué soy?”.

Estoy segura que te será sencillo encontrar la respuesta. Solo concéntrate. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del acertijo mental

La respuesta es la nuez. ¿Tuviste éxito antes que se acabe el tiempo? Espero que sí, pero si fallaste, no te desanimes y continúa practicando con más adivinanzas. Recuerda que la práctica hace al maestro.

¿Te fue sencillo encontrar la solución? Era un juego de palabras solo para conocedores. (Imagen: Mag)

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).