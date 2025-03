Las adivinanzas y acertijos mentales orientados a las matemáticas han alcanzado gran popularidad en redes sociales y muchos encuentran en ellos una gran manera de ejercitar su cerebro y no olvidar todo lo que aprendieron en su etapa de estudiantes. En ese sentido, hoy te traigo un enigma geométrico que es muy sencillo de resolver, pero que se vuelve un ‘dolor de cabeza’ para algunos participantes ya que no están del todo concentrados para dar rápidamente con la respuesta. Te invito a que te unas a este desafío y lo completes antes que se acaben los 7 segundos, ¿te animas?

La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, politopos y, estoy segura, que una de las primeras cosas que te enseñaron en el colegio fueron los cuerpos como la esfera, cubo, cilindro, cuadrado, rectángulo, entre otros.

Hoy te animo a unirte a este acertijo donde pondrás a trabajar tu mente, activando varias partes de tu cerebro y ayudando a mejorar tu atención, memoria, lógica y pensamiento crítico. Y es que además de ser sumamente divertido, también es una excelente manera de potenciar la capacidad mental, el pensamiento lateral y mantener la fortaleza de la memoria, además de reforzar tus conocimientos de matemáticas, una materia que es clave en nuestra vital, tal como destacan desde la Universidad Nacional de Asunción.

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Para encontrar la respuesta del acertijo mental solo tendrás 7 segundos, por lo que te recomiendo apliques todo tu razonamiento. El enigma que debes solucionar es: “No tengo 4 lados, no tengo 5 lados, tengo la mitad de 6 lados, ¿quién soy?” Te recomiendo no distraerte para que no te fallen los conocimientos y lógica.

Será importante que leas con atención para resolver este enigma. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del acertijo mental

La respuesta es: el triángulo. Espero que hayas tenido éxito, pero si no fue así, solo te recomiendo que sigas practicando para así entrenar tu mente y volverte más ágil para resolver desafíos sencillos o complicados.

¿Tuviste éxito? Espero que este acertijo haya sido muy sencillo para ti. (Imagen: Mag)

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).