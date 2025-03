Tendrás que contar con una lógica excelente para superar este acertijo mental. En redes sociales hay un gran número de adivinanzas y desafíos que ponen a prueba todas tus habilidades. Si bien algunos requieren potenciar tu razonamiento, otros te exigen el máximo nivel de concentración y el enigma que te muestro hoy ingresa en este grupo. Y es que no solo debes evitar distraerte para identificar la respuesta correcta, sino que solo tendrás 7 segundos para lograrlo.

Los acertijos mentales representan un gran estímulo para el cerebro. De acuerdo con un estudio de Smile and Learn, estos retos refuerzan habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución innovadora de problemas. También favorecen la concentración y fortalecen la confianza en uno mismo. Sin duda, son una excelente opción para mantener la mente activa y en su mejor estado.

Es por eso que te motivo a dejar de lado lo que estás haciendo en este momento y tomarte solo 7 segundos para encontrar la respuesta, ¿tendrás los suficientes conocimientos para superar este juego en tiempo récord?

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Tu misión es activar toda tu imaginación y lógica para dar con la solución de este acertijo, así que no te distraigas con nada. El enigma que debes resolver es el siguiente: “Si me ves, soy redondo como una pelota, pero no sirvo para jugar, sino para iluminar. ¿Qué soy?”

Solo tienes 7 segundos para resolver este acertijo mental. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del acertijo mental

La respuesta es: el sol. Espero que tu lógica te haya permitido llegar a la conclusión correcta, pero si no fue así, solo te recomiendo que sigas practicando para así entrenar tu mente y volverte más ágil.

¿Lograste dar con la respuesta correcta en este acertijo mental? (Imagen: Mag)

Los acertijos mentales influyen en el aprendizaje y ponen a prueba todas tus habilidades, ¿por qué? Y es que cuando una persona intenta resolverlos y estos tienen un gran grado de dificultad, entonces se crean nuevas conexiones entre algunas neuronas porque hay que encontrarles respuesta en cuestión de segundos.

Además, no solo son divertidos, sino que también tienen un propósito más profundo: estimulan la percepción visual lo que puede mejorar la concentración y prevenir el deterioro cognitivo a largo plazo. Así que, además de entretenernos, estos retos nos ayudan a mantener nuestras mentes activas.

Es por esta razón que muchos profesionales los recomiendan para trabajar la atención, memoria y concentración.

¿Te interesó este acertijo mental? Puedes leer más contenido similar en Mag . No solo encontrarás información de las últimas tendencias sino que estarás atento a mis actualizaciones y nuevos desafíos. Si estos te gustan, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante que también podrás compartir con tus amigos y así desarrollar juntos nuevas habilidades.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).