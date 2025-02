De seguro te pasó que muchas veces tuviste la respuesta a una interrogante frente a tus ojos, pero no lo notaste por estar distraído o no considerar los pequeños detalles. Hoy te traigo un acertijo mental que no solo te hará pensar y llevar tu mente al límite, sino que requiere toda tu concentración para que no se escape la solución correcta por no prestar atención. Se trata de un enigma muy sencillo de resolver y que un gran porcentaje de usuarios falló por no notar algo en especial. Anímate a participar y triunfar antes que se acaben los 7 segundos.

Para salir victorioso de este desafío, no solo necesitarás recurrir a tu lógica y rapidez, sino también a toda tu imaginación y buena suerte. Aquí no solo tendrás un sano entretenimiento asegurado, sino que medirás todas tus habilidades.

Y es que desarrollar un acertijo mental te ayuda a fortalecer el pensamiento crítico, potenciar la creatividad y resolver problemas con mayor ingenio, según un estudio de Smile and Learn. Además, gozarás de una increíble experiencia.

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Para encontrar la respuesta del acertijo mental solo tendrás 7 segundos, por lo que te recomiendo apliques todo tu razonamiento y lógica. Además, no te distraigas con nada y presta atención a cada palabra porque la respuesta está muy bien oculta. El enigma que debes solucionar es: “Lana sube, lana baja. ¿Qué es?”.

No tendrás que pensar mucho para encontrar la respuesta antes que se acaben los 7 segundos. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del acertijo mental

La respuesta es: la navaja. Espero que tu respuesta haya sido exitosa, pero si no fue así, solo te recomiendo que sigas practicando para así entrenar tu mente y volverte más ágil para resolver desafíos sencillos o complicados. Y es que, en este caso, la solución se encontraba dentro del texto, ya que la frase “lana baja” suena como “la navaja”, pero no todos fueron capaces de notarlo.

¿Fue obvia la respuesta o te costó encontrarla? (Imagen: Mag)

¿Te interesó este acertijo mental? Puedes leer más contenido similar en Mag . No solo encontrarás información de las últimas tendencias sino que estarás atento a mis actualizaciones y nuevos desafíos. Si estos te gustan, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante que también podrás compartir con tus amigos y así desarrollar juntos nuevas habilidades.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).