Existen muchas maneras de estimular la creatividad, pero una opción divertida y que toma poco tiempo en realizarla es el acertijo mental . Se trata de una adivinanza que intenta confundirte a fin de no responder correctamente o te des por vencido. Se estima que más del 90% no cumple con el objetivo. No bastará tener suerte, al contrario, es importante usar la lógica e imaginación para descifrar lo oculto.

Los retos mentales son una excelente manera de mantener el cerebro activo. De acuerdo con un estudio de Smile and Learn , estos ejercicios estimulan habilidades esenciales como el pensamiento analítico, la creatividad y la capacidad para encontrar soluciones innovadoras. También ayudan a mejorar la concentración y fortalecen la confianza en uno mismo. Sin duda, son una opción ideal para tener una mente ágil y en forma.

¿Responderás correctamente?

Lee con atención el siguiente enigma: puedo mostrarte el pasado y el futuro entre mis páginas, qué soy. Para incrementar tus posibilidades de victoria, te comentaré que está presente en alguna parte de tu hogar e incluso, lo puedes visualizar en tu móvil. Memoriza y responde correctamente.

Acertijo mental: ¿Serás capaz de responder bien esta adivinanza? (Creación: Mag/Freepik) ×

Descubre la respuesta del acertijo mental

¿Ya tienes una idea de qué se refería esta adivinanza? Si aún sigues pensando o ya te diste por vencido, ahora lo conocerás. De acuerdo a lo señalado en este enigma, se trata del CALENDARIO. Este objeto te permite tener una mejor noción sobre las semanas y los meses de un año en particular. Te espero en una próxima ocasión.

Acertijo mental: Estas pruebas son necesarias para estimular cada área del cerebro. (Creación: Mag/Freepik) ×

Otros métodos de entrenamiento mental

En caso hayas fallado, pero deseas participar nuevamente en otros juegos mentales, hay opciones que te ayudarán a potenciar tu agilidad, el pensamiento creativo y la capacidad analítica. Entre las más populares son el sudoku, ajedrez, rompecabezas, ejercicios de memoria, problemas matemáticos y leer.

Si te gustó el acertijo visual de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG. No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.