¿Te gustaría asumir un desafío que despierte tu razonamiento? Es oportuno darse un tiempo para entrenar el cerebro con el objetivo de potenciarlo. Quiero ayudarte en ello y por eso he diseñado un acertijo mental cuya complejidad te haría pensar más de lo habitual. Pese a que se trata de un simple enunciado, anteriores participantes no supieron qué responder en un total de 8 segundos. Esta es una buena ocasión para ponerte a prueba. Cuando culmines, te invito a desarrollar este popular reto matemático .

Este tipo de juegos mentales que desarrollarás en unos momentos se han posicionado como excelentes herramientas capaces de activar cada zona de tu cerebro. De acuerdo a Smile and Learn, los acertijos potencian distintas habilidades claves, tales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Respecto a tu concentración y autoestima, éstas mejoran considerablemente. ¡Comencemos!

¿Adivinarás la respuesta a tiempo?

Lee atentamente y responde rápidamente el siguiente enunciado: tengo muchas hojas, pero no soy un árbol. Puedo guardar tus pensamientos, pero no tengo cerebro. ¿Qué soy?. Te indicaré que se trata de un objeto que has utilizado en la escuela o universidad. ¡Comenzó el conteo!

Acertijo mental: Si aplicas toda tu imaginación, te aseguro que conseguirás la respuesta en menos de lo que imaginas. (Creación: Mag)

Descubre el resultado del acertijo mental

No te preocupes si estás dudando de tu respuesta porque ahora mismo te revelaré de qué objeto se trataba. El único capaz de tener muchas hojas y guardar cualquier tipo de pensamiento es EL CUADERNO. En algún momento de tu vida lo habrás utilizado para realizar apuntes importantes. ¿Ganaste o perdiste?

Acertijo mental: Los cuadernos son mayormente usados para realizar apuntes importantes. (Creación: Mag)

