Una excelente forma de aprovechar los momentos libres en tus días es desarrollando actividades que despierten tu creatividad y lógica. Para ello, los acertijos mentales se posicionan como la opción preferida. Pese a ser juegos que puedes desarrollar en el menor tiempo posible, son divertidos. ¿Te animas a realizar uno? Entonces, te invito a responder una adivinanza en 10 segundos. Quizás lo consideres sencillo, pero cuando lo intentes, te rascarás la cabeza por tratar de saber a qué se refiere.

Las adivinanzas mentales son como un gym, pero para el cerebro. Según un estudio de Smile and Learn , estos retos son brutales para entrenar habilidades clave como pensar de forma crítica, ser más creativo y resolver problemas con estilo. Además, te ayudan a concentrarte mejor y te suben la confianza. ¡Un entrenamiento top para mantener la mente ágil y en forma!

No solo podrás divertirte con este juego, también trata de desarrollar a tiempo el acertijo del hombre bajo la lluvia .

¿A qué se refiere?

Presta atención a la siguiente adivinanza: me tienes cuando eres pequeño, pero me pierdes cuando creces, ¿qué soy?. Para facilitar tu participación, te indicaré que se trata de un parte importante de tu cabeza. Así que usa tu imaginación y responde a la brevedad posible, ya que no tienes mucho tiempo. ¡Buena suerte!

Acertijo mental: Deja fluir tu imaginación para resolver a tiempo esta adivinanza. (Creación: Mag)

Conoce la respuesta del acertijo mental

Estoy seguro que el tiempo te ganó o te diste por vencido, pues no sabías a qué se refería; no obstante, cuando te revele de qué trataba, indicarás cómo no se me ocurrió dicha respuesta. Entonces, ¿qué tienes cuando eres pequeño, pero lo pierdes al crecer? Simple, los DIENTES DE LECHE.

Acertijo mental: ¿Imaginaste que la respuesta de esta adivinanza era un diente de leche? (Creación: Mag)

