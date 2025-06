No descarta una futura colaboración

La actriz de telenovelas confirmó que fue invitada para formar parte de este nuevo proyecto musical, pero tuvo que rechazar por mantener compromisos laborales.

“Tengo una pena y tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar. Me hablaron con un día de anticipación o dos días y, pues yo tengo teatro también y no puedo de un día para otro decir ‘ay, nos vemos’, ¿no?“, indicó.

Pese a lamentarse, dejó entrever que no habría inconveniente alguno si tuviera que colaborar junto a la intérprete de reggaetón en un futuro.

