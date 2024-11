No solo son ideales para quienes empiezan con clases de matemáticas, sino que se convierten en un gran pasatiempo para los adultos. Dentro del amplio universo de los desafíos, hay un tipo en particular que causa ‘dolor de cabeza’ en más de un participante por considerarlos confusos y difíciles, nada más alejado de la realidad. Desde que me inicié en el mundo de los retos matemáticos, descubrí que las pirámides numéricas son una gran opción para estimular tus habilidades cognitivas, la capacidad de cálculo y toda la atención. Es por eso que hoy te propongo que te sumes a este reto y puedas identificar los dos números que faltan. Solo un dato adicional: es de nivel básico y hasta un niño de primaria lo puede resolver, ¿te animas?

Las pirámides numéricas, también conocidas como pirámides de cálculo, ponen a prueba toda tu lógica, pues cada ladrillo o espacio tiene un número que debes ir sumando o restando para hallar los que faltan. Si bien el mecanismo para resolverlo es fácil, no todos logran cantar victoria, más aún cuando sienten que el cronómetro está por sonar y es que solo te daré 9 segundos para terminar.

Si en este punto te preguntas por qué debes animarte a resolver este reto matemático, pues la respuesta es muy sencilla: este tipo de juego con secuencia lógica te ayudará a mantener la mente activa y también mejora tu habilidad para detectar secuencias y patrones. Eso no es todo, pues los expertos lo recomiendan para potenciar tus habilidades lógicas, desarrollar el pensamiento crítico, estimular tu cerebro, fomentar la paciencia y perseverancia, entre otros beneficios.

¿Qué números faltan en la pirámide?

Para resolver este reto matemático tendrás que rellenar los huecos que están en blanco en la pirámide de cálculo y es 100% necesario saber sumar y restar. En este desafío visual debes fijarte en la ubicación de cada número y que cada uno está relacionado con los que lo rodean de una manera específica. Esto es vital para dar con el resultado correcto antes que se acaben los 9 segundos.

¿Puedes averiguar cuáles son los número que falta en la imagen? (Imagen: Mag)

Respuesta del reto matemático

Si llegaste hasta esta parte de la nota, estoy segura que ya tienes el resultado correcto y solo lo quieres comprobar, pero si no es así, no te desanimes porque la idea es que sigas practicando hasta encontrar el truco correcto. Recuerda que siempre los ladrillos van sumando hacia arriba, es decir, el número superior es la suma de los dos números inferiores. Aquí te explico, paso a paso, la forma correcta de resolverlo y te revelo los números. Lo primero era ubicar el faltante en la base de la pirámide, aquí la operación correcta es 16-9 que da como resultado 7. Tras esto un 8+7 te dará 15, lo que completa el segundo cuadro en blanco. Si sumas 15 y 16 tendrás como resultado 31. Entonces, la respuesta correcta de los dos espacios en blanco es 15 y 7, ¿qué tal te fue?

Estos son los dos números que debías ubicar en este reto matemático. (Imagen: Mag)

Si este reto matemático de hoy fue de tu total agrado y quedaste sorprendido con el resultado por lo que quieres enfrentar más pruebas para tu mente y visión