Cuando buscamos opciones para estimular el pensamiento y la lógica, las adivinanzas se convierten en una gran alternativa. Estos acertijos mentales refuerzan el aprendizaje y nos permiten ser más creativos porque debemos encontrar rápidamente una respuesta al enunciado rimado. Sabiendo esto, hoy quiero que te diviertas con este juego de palabras que diseñé y que se convirtió en todo un reto para más de un participante. Y es que la dificultad no solo está en resolverlo correctamente, sino en el tiempo que te doy, ya que solo hay 8 segundos.

Para poder superar esta prueba visual, lo mejor es que actives tu razonamiento y saques a la luz todas tus habilidades cognitivas para seguir cada una de las pistas y señales que están incluidas en la composición de la frase. Evita todo tipo de distracción porque solo así podrás concentrarte al máximo, ¿quieres intentarlo?

Si aceptas, no solo podrás ejercitar tu memoria, sino que desarrollarás el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Y es que estos ejercicios tienen diversos beneficios, entre los que también destacan que mejoran considerablemente la concentración, ayudan a educar porque incluyen diversas pistas que no puedes omitir para dar con lo correcto.

¿Podrás adivinar a tiempo?

Esta adivinanza fue desarrollada solo para valientes y estoy segura que lograrás dar con la respuesta antes que se acabe el tiempo. Activa tu cronómetro y no te distraigas con nada porque solo tienes 8 segundos. Esta es la incógnita que te hará pensar demasiado: “¿Qué cosa es, que cuanto más grande se pone, menos todavía lo ves?”.

Para resolver este acertijo solo tendrás 8 segundos. Piensa bien antes de dar la respuesta. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del acertijo mental

El tiempo se terminó y espero que no estés en el grupo de participantes que no lograron dar con la respuesta correcta. Aquí te revelo la solución de la adivinanza: la oscuridad. ¿Tuviste suerte? Espero que sí y sino te recomiendo que no dejes de ejercitar tu mente. ¡Sigue realizando estas actividades!

¿Encontraste la respuesta? Este acertijo mental hizo que más de uno fallara. (Imagen: Mag)

