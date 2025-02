Me gustaría despertar ese lado competitivo que esconde lo profundo de tu ser. ¿Cómo lo lograré? De una forma totalmente divertida y que no te quitará mucho de tu tiempo. Es probable que hayas escuchado de los retos de matemáticas . Bueno, en esta ocasión te espera un ejercicio que deberás resolverlo a la brevedad posible, pues es la única manera de lograr la victoria. Trata de demostrar que estás familiarizado con los números y no existirá problema alguno para ti.

¿Sabes por qué está genial hacer ejercicios de matemáticas? ¡Porque tienen un montón de beneficios! Según un artículo de Euroinnova, aunque algunos parezcan súper fáciles, en realidad te ayudan a pensar con más lógica, despiertan tu curiosidad, agilizan tu manejo de los números y te vuelven un crack del razonamiento.

¿Acertarás con el resultado final?

Esta es la prueba que deberás solucionar en un máximo de 6 segundos: (20 + 20) / 2 + 10 x 2. Quizás te atemorice la cantidad de tiempo, pero te indicaré que un alumno de primaria o secundaria puede desarrollarlo eficazmente. Que esto te motive y te pongas como meta que sí lo lograrás. ¡La cuenta regresiva ha iniciado!

Reto matemático: Tu conocimiento será clave para resolver este ejercicio. ¿Lo lograrás? (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

Seguro tienes un resultado en tu mente, pero no cantes victoria, ya que aún falta conocer si es la correcta. Entonces, ¿cómo se debía desarrollar? Primero, se inicia con los dígitos entre paréntesis; luego, dividir y multiplicar; y finalmente, se suma. De esa manera, se obtiene 20 como respuesta. ¿Acertaste o fallaste?

Reto matemático: ¿Fue sencillo desarrollar este problema o te tomó más tiempo de lo normal? (Creación: Mag)

