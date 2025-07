Las pruebas en las que se te pide resolver una ecuación en poco tiempo se han vuelto muy populares en redes sociales. De hecho me he sumado a varias y también he compartido otras con mis amigos y compañeros para ayudarlos a entrenar mejor su mente y distraerse por un momento de la rutina. Sabiendo la gran cantidad de beneficios que poseen y que te harán pensar y calcular, hoy te traigo un reto matemático que, estoy segura, sacará a la luz lo mejor de ti. Lo único que debes hacer es concentrarte, ser rápido y aplicar todos tus conocimientos para dar con la respuesta en 8 segundos, ¿lo lograrás?

La idea es que este tipo de ejercicios nos mantienen ágiles mentalmente, por eso es importante regalarle a tu cerebro retos que lo pongan en funcionamiento y renueven las conexiones neuronales y este es perfecto para conseguirlo porque, a simple vista, parece sencillo de solucionar, pero no es así.

Aquí no solo deberás concentrarse, sino aplicar tus conocimientos de aritmética, la jerarquía operacional y la lógica, ya que un error al decidir por dónde empezar, te puede llevar al fracaso.

La ciencia detrás de resolver retos matemáticos

Los retos matemáticos son una gran forma de mejorar las habilidades de cálculo mental y reforzar la memoria. La idea es que puedas resolver estos desafíos sin ayuda de papel, lápiz o calculadora. Es por eso que no solo son un pasatiempo, sino que te ayudarán a mejorar la salud cognitiva y la ciencia así lo afirma.

La investigación científica ha demostrado que el cálculo mental, cuando se realiza de forma regular, activa áreas del cerebro asociadas con la memoria, el procesamiento visual y la toma de decisiones. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los problemas matemáticos que se resuelven mentalmente mejoran la plasticidad cerebral, lo que permite que el cerebro forme nuevas conexiones, aumentando la velocidad y la eficiencia en el procesamiento de la información.

Cómo resolver el reto matemático

Aquí la clave está en seguir una estrategia y no distraerte con nada. Lo primero es ver bien la ecuación y recurrir a la regla de la jerarquía operacional que especifica qué aspectos se deben resolver primero y cuáles después. Recuerda que esto es importante para lograr la respuesta en menos de 8 segundos. Lo que debes resolver es: 48 ÷ 2 (9 + 3) = ?

Este enunciado matemático está compuesto por la suma, división y multiplicación. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cuál es el resultado del reto matemático?

Esta prueba numérica la debiste resolver siguiendo la jerarquía operacional o la regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Eso significa arrancar por los paréntesis, exponentes, multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha y, por último, sumas y restas, también de izquierda a derecha. Si lo hiciste así, la respuesta correcta es 288. ¿Tuviste éxito? Espero que sí y si no fue así, no hay nada mejor que seguir practicando para potenciar tus habilidades y potencial.

¿Estás preparado para conocer la solución de este ejercicio? (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?

Hacer cálculos mentales es una poderosa forma de mantener tu cerebro activo, ágil y saludable. A continuación, te presento algunos beneficios comprobados científicamente:

Mejora la memoria de trabajo: Resolver operaciones mentales fortalece la capacidad del cerebro para retener y manipular información temporalmente. Según un estudio del neurocientífico Torkel Klingberg en la revista Trends in Cognitive Sciences , este tipo de entrenamiento aumenta la plasticidad cerebral y la capacidad de concentración.

Resolver operaciones mentales fortalece la capacidad del cerebro para retener y manipular información temporalmente. Según un estudio del neurocientífico en la revista , este tipo de entrenamiento aumenta la plasticidad cerebral y la capacidad de concentración. Aumenta la velocidad de procesamiento mental: Hacer cálculos sin ayuda estimula las conexiones neuronales. Una investigación de Susanne M. Jaeggi, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que las personas que entrenaban con tareas numéricas mejoraban su velocidad de razonamiento y resolución de problemas.