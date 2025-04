¿Quieres probar tus conocimientos en números? Entonces, te enseñaré una prueba de matemáticas que desafiará tu razonamiento y rapidez mental. Este enunciado probablemente te pedirá sumar, restar, multiplicar o dividir, pero la diferencia será que debes solucionarlo en un límite de segundos. ¿Consideras que cumplirás este objetivo en el tiempo indicado? Es una excelente actividad para medir el nivel de tus capacidades cognitivas. ¡Brinda tu mejor esfuerzo en esta ocasión!

¿Por qué es necesario desarrollar ejercicios de matemáticas? Según la Gaceta del Colegio de Ciencias y Humanidades de México , te ayudan a razonar y pensar mejor, pues, cuando resoluciones problemas, se potencian otras habilidades tales como abstraer, deducir, sintetizar, estructurar, tener rigor y autosuficiencia.

Antes de que comiences con tu participación, quiero mencionarte que los juegos mentales que te presentamos diariamente son preferidos por muchos usuarios de distintos países, especialmente de Argentina, México y España. Si quieres descubrir la razón, es momento que lo desarrolles. Es más, te presento otra opción que te interesará: “es tul, pero no es tela; es pan, pero no se come, ¿qué es?”.

¿Hallarás el resultado?

Este es el enunciado numérico que te pondrá a prueba: 20 + 10 (43 - 29) - 18. No habrá límite de tiempo, pero recuerda que lo ideal sería que lo realices lo más pronto posible. Así conocerás el nivel de tu razonamiento. ¿Listo para intentarlo? ¡Inicia tu participación!

Reto matemático: Es momento de resolver este problema en el menor tiempo posible. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

Ahora, sabrás cómo se debía desarrollar este problema numérico. Primero, se inicia con los dígitos entre paréntesis; luego, la multiplicación; y finalmente, se suma y resta de izquierda a derecha. De seguir estos pasos, debió resultarte 142. ¿Ganaste?

Reto matemático: Esta es la forma correcta de solucionar este ejercicio numérico. Presta atención. (Creación: Mag)

Si te gustó el reto matemático de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG. No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.