Mientras que muchos buscan seguir perfeccionando sus conocimientos, otros se quedan contentos con lo aprendido y no se ponen a prueba. Hoy te traigo un reto matemático que ha sido diseñado para las mentes más despiertas y brillantes, aquellas que no le tienen miedo a nada y no dudan de todo lo que saben. Aquí será necesaria tu total concentración y lógica, así que prepárate para dar con la respuesta correcta en menos de 8 segundos, ¿lo lograrás?

Si bien a simple vista parece una ecuación simple y sin tantos números, al haber tan poco tiempo para descifrarlo se torna más difícil. Es por eso que resulta totalmente vital que alejes la distracción de tu entorno y solo te enfoques en mirarla y encontrar la forma correcta de darle solución aplicando las reglas matemáticas básicas.

Así no solo ejercitarás tu mente y pondrás a prueba tu ingenio, sino que también estimularás el pensamiento abstracto, reforzarás tu capacidad de razonamiento y mejorarás la memoria a corto plazo.

Mira atentamente el reto matemático

Lo primero que debes hacer es entender este problema e identificar por dónde empezar. Aquí no solo necesitarás usar la lógica, sino también todos tus conocimientos para encontrar la respuesta en menos de 8 segundos. El problema que debes solucionar es el siguiente: 8 ÷ 2 + 3 x 4 - 3 = ?

Concéntrate al máximo para encontrar la mejor forma para darle solución.

Cuál es la respuesta a este reto matemático

Como en todas las ecuaciones y problemas matemáticos, la clave está en encontrar el método correcto. Aquí debiste aplicar la técnica PEMDAS que consiste en resolver los paréntesis, luego los exponentes, seguido por la multiplicación y división y finalizando con la suma y resta. Si lo hiciste así, entonces la respuesta correcta es 13, ¿qué tal te fue? Espero que hayas logrado la victoria, sino te recomiendo seguir practicando porque resolver cálculos rápidamente te ayudará en todo momento de tu vida.

Este es el resultado correcto de este problema numérico. ¿Lo hiciste bien?

Recuerda que los retos matemáticos están diseñados para todo tipo de público, desde estudiantes de primaria hasta universitarios y buscan mejorar habilidades como el reconocimiento de patrones, la secuenciación numérica y el cálculo mental.

Para vencer en estos desafíos es importante que sigas el orden de las operaciones y uses las reglas PEMDAS (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Suma, Resta) o BODMAS (la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, al igual que la suma y la resta, por lo que esas operaciones deben completarse de izquierda a derecha).

Estos retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética. No pierdas la calma y recuerda que un pequeño descuido puede cambiar toda la respuesta.

