¿Consideras que no tienes problemas para resolver retos de matemáticas ? Entonces, te interesará el ejercicio que he diseñado en esta ocasión. Está compuesto por distintas operaciones numéricas, tales como la suma, resta, multiplicación y división, pero lo llamativo de este juego es por un detalle: hallar el resultado correcto en tan solo 7 segundos. Sé que parece complicado; no obstante, si te concentras y usas efectivamente tu razonamiento, puedes lograrlo. ¿Estás dispuesto a intentarlo o te rendirás?

Las matemáticas son asombrosas ya que estimulan instantáneamente tu cerebro. Según una investigación de la Universidad del Sur de México , solucionar problemas matemáticos no solo acelera tu mente, sino que también contribuye a tu relajación. ¡La mezcla perfecta para recuperarte y eliminar el estrés!

Antes de que participes, te comentaré que nuestros artículos son preferidos por miles de usuarios de distintos países, especialmente de Argentina, España y México. Es así que el entretenimiento está asegurado y gozarás de una increíble experiencia. Es más, si quieres más diversión, te recomiendo que realices el siguiente acertijo mental: “tengo un ojo, pero no puedo ver, ¿qué soy? ” .

¿Podrás lograrlo a tiempo?

Este es el problema que el 92% no logró descifrar a tiempo: 14 - 6 x 4 + 34 (11 / 11). Tendrás que buscar el método más rápido y eficiente para conseguir la victoria. No será simple, pero es momento de demostrar que cuentas con buenos conocimientos en números. ¡Mucha suerte en tu participación!

Reto matemático: Tienes la oportunidad de demostrar que eres un gran desarrollador de estos ejercicios. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

¡Prepárate porque ahora sabrás si superaste este problema numérico! Como primer paso, se realiza los dígitos entre paréntesis; luego, desarrollas las multiplicaciones: y finalmente, restas y sumas de izquierda a derecha. De esa manera, obtienes como resultado final 24. ¿Ganaste o fallaste en esta ocasión?

Reto matemático: ¿Fuiste capaz de acertar con el resultado de este problema? (Creación: Mag)

