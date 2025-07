Hay entrenamientos perfectos para realizar en los ratos libres como realizar deporte o bailar, pero si lo que queremos es potenciar el cerebro y mantener saludable nuestra mente con alguna actividad, la elegida puede ser resolver retos matemáticos. Estos desafíos no resultan aburridos y, al presentar un grado de dificultad, son ideales para potenciar todas tus capacidades. Hoy te traigo una prueba que solo quienes tienen habilidades mentales óptimas lograron superar en menos de 7 segundos.

Esta operación no es apta para principiantes y que no tengan el poder de concentrarse al 100%, alejar cualquier distracción y no temerle al paso del tiempo, ya que, en este caso, será muy veloz. El enunciado te mostrará suma, multiplicación y división y tu misión es dar con la respuesta lo más pronto posible sin dejar de lado el orden de las operaciones, un principio clave en las matemáticas.

Es así que se convierte en una forma fascinante de probar la capacidad de tu cerebro para resolver con rapidez y precisión usando todos tus conocimientos y la lógica. Aquí también pondrás a prueba tu observación y agilidad mental.

Por qué los retos matemáticos desafían a tu cerebro

Resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Si bien muchos se confían y tienen percepciones erróneas de cómo solucionarlos, la verdad es que no hay nada mejor que seguir el orden de las operaciones.

La ciencia detrás de resolver retos matemáticos

Los retos matemáticos son una gran forma de mejorar las habilidades de cálculo mental y reforzar la memoria. La idea es que puedas resolver estos desafíos sin ayuda de papel, lápiz o calculadora. Es por eso que no solo son un pasatiempo, sino que te ayudarán a mejorar la salud cognitiva y la ciencia así lo afirma.

La investigación científica ha demostrado que el cálculo mental, cuando se realiza de forma regular, activa áreas del cerebro asociadas con la memoria, el procesamiento visual y la toma de decisiones. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los problemas matemáticos que se resuelven mentalmente mejoran la plasticidad cerebral, lo que permite que el cerebro forme nuevas conexiones, aumentando la velocidad y la eficiencia en el procesamiento de la información.

Cómo resolver el reto matemático

Para tener éxito en este ejercicio numérico, necesitas una estrategia. Lo primero es ver bien la ecuación y determinar por dónde empezar tomando en cuenta la jerarquía operacional. Lo que debes resolver es: 6 + (8 - 3) 2 = ?. Parece una operación muy sencilla, pero si no miras con detenimiento cada número y signo, puedes fallar. Recuerda que solo tienes 7 segundos y debes aplicar todo tu razonamiento y conocimientos para dar con el resultado antes que el cronómetro suene.

Analiza detalladamente esta prueba y procura que los segundos no se agoten. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cuál es el resultado del reto matemático?

Este ejercicio fue diseñado para poner a prueba no solo tus habilidades, sino también tu capacidad para mantener la calma, concentración y tus capacidades cognitivas.

En caso te resultó difícil y no pudiste dar con el resultado, aquí te explico el paso a paso. Lo primero que debiste hacer fue pensar en la jerarquía operacional o la regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Eso significa arrancar por los paréntesis, exponentes, multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha y, por último, sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Entonces, el camino correcto era empezar a resolver la operación dentro del paréntesis, luego multiplicar y al final sumar. Así la respuesta correcta es 16. ¿Era más simple de lo que parecía o te confundiste y tomaste una mala decisión? En cualquiera de los escenarios, lo mejor es que sigas practicando ya que obtendrás muchos beneficios gracias a los retos matemáticos.

Si el tiempo se te agotó o buscas corroborar tu resultado, aquí te lo explico. (Imagen: El Comercio / Mag)

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el reto matemático a resolver?

Debes encontrar el resultado de 6 + (8 - 3) 2 = ?

¿Cuál es la respuesta correcta?

Si te guiaste de la jerarquía operacional o la regla PEMDAS, entonces el resultado es 16.

¿Cómo resolver un reto matemático?

Lo primero es concentrarte, aplicar la lógica y usar la jerarquía operacional o la regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Así determinarás el camino correcto para saber por dónde empezar y qué dejar para el final. Es necesario prestar atención a cada detalle y no distraerte con nada.