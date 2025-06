¿Quieres comprobar en qué nivel se encuentra tu raciocinio? Para ello, es importante mostrarte una actividad que te incentiva a pensar de manera inmediata y el reto matemático se perfila como la mejor opción. Se trata de una operación combinada, pero no te confíes, pues habrá una cuenta regresiva. Quizás eso te cause desesperación y falles en el desarrollo; no obstante, confía en tu capacidad.

Tal vez no lo notes a simple vista, pero las matemáticas forman parte de tu día a día. Desde calcular cuánto vas a gastar en el supermercado, hasta estimar el precio de un producto o llevar la cuenta de tus metas, los números siempre están presentes. Por eso es tan importante que entrenes tu mente con estos ejercicios, que te ayudarán a resolver con agilidad y confianza situaciones cotidianas.

Si crees que eso es todo, quiero que sepas que tu cerebro también se beneficiará totalmente. Cuando desarrollas estos enunciados, activas regiones fundamentales de esta parte del cuerpo, tal como el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y la corteza prefrontal. Así, tu mente será más activa, rápida y funcionando a su máxima capacidad.

¿Lo resolverás correctamente?

Tendrás que analizar con rapidez el siguiente ejercicio: 18+7(2x2)-24. La clave está en tu concentración. No te desenfoques, pues podrías fallar durante el desarrollo. Cuentas con 7 segundos para lograrlo.

Reto matemático: No te distraigas cuando resuelvas este ejercicio numérico. (Creación: Mag)

Paso a paso para solucionar el reto matemático

Para resolver este problema numérico es importante la regla PEMDAS. El mencionado acrónimo te indica el orden de desarrollo de cualquier operación combinada: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), Adiciones y Sustracciones (de izquierda a derecha). Si lo aplicas en este ejercicio, así sería la solución:

Primero, se realiza la multiplicación entre paréntesis: (2x2)=4 .

. Segundo, se desarrolla la otra multiplicación: 7x4=28 .

. Tercero, se resuelve la suma: 18+28=46 .

. Finalmente, se restan los últimos dígitos: 46-24=22.

Reto matemático: ¿Resolviste correctamente este desafío numérico? (Creación: Mag)

Puntos a tener en cuenta

Contar con buenas habilidades matemáticas en tiempos actuales es crucial, pues el mundo se está ligando cada vez más a lo digital y basado en datos. Puedes analizar información, tomar decisiones lógicas, gestionar tus finanzas y tener un mayor conocimiento sobre las tecnologías emergentes, tal como la IA.

Las matemáticas han sido fundamentales en el progreso del ser humano. Civilizaciones antiguas las usaron para construir pirámides, realizar calendarios y gestionar el comercio. Actualmente, siguen siendo importantes para la tecnología, la ciencia y nuestras finanzas, pues tenemos una mejor comprensión del mundo y tomamos mejores decisiones.

No tomes los errores como fracasos; al contrario, visualízalos como oportunidades de aprendizaje. Cuando desarrolles un problema y fallas en el resultado, revisa en qué te equivocaste para que identifiques dónde radica tu falta de compresión. Es importante ser perseverante y mostrar resiliencia, ya que así tendrás un mejor desempeño en estos desafíos de cuenta regresiva.