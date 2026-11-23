Hay desafíos que resultan muy sencillos de resolver, pero los que juegan con nuestros ojos y lo que procesa el cerebro, terminan por confundir a más de uno. Hoy te invito a unirte a una aventura sin igual en la que no solo pasarás un gran momento de diversión, sino que potenciarás diversas habilidades que desconocías o no tenías en cuenta para solucionar diversos problemas. Se trata de una ilusión óptica que oculta muy bien un número y que solo quienes tienen vista de halcón lograron superar en menos de 6 segundos, ¿te animas a participar?

Para considerarte un especialista en acertijos visuales, retos matemáticos o test de personalidad, no hay nada mejor que la práctica porque la mayoría de estos ejercicios cuentan con tiempo limitado para encontrar la solución y es aquí donde debes prestar atención, pensar rápido y buscar diferentes caminos para alcanzar meta.

Hoy te traigo uno de los desafíos que más confusión ocasionó entre mis amigos y compañeros porque no solo tiene tiempo limitado de resolución, sino que aquí se reta a la concentración, atención a los detalles y agilidad visual.

¿Podrás encontrar el ‘3’ oculto entre los ‘8’?

En esta gráfica, lo que más abunda es el número 8; sin embargo, entre las filas y columnas que parecen totalmente idénticas hay un 3 muy bien camuflado. Es aquí donde deberás activar todo el poder de tu visión para dar con él lo más rápido posible. Recuerda que solo tienes 6 segundos para lograrlo y lo mejor es que te concentres porque el cronómetro sonará de manera veloz.

Para superar esta prueba de ilusión óptica, deberás tener una vista de águila. (Imagen: El Comercio / Mag)

Cuál es la ciencia detrás de las ilusiones ópticas

Este desafío aparentemente simple revela conocimientos fascinantes sobre cómo nuestro cerebro procesa la información visual y los engaños. Y es que una cosa es lo que ven los ojos y otra cómo el órgano que controla lo que piensas y sientes, lo interpreta.

Para eso utiliza patrones, experiencias pasadas y contexto para formar una imagen coherente. En este caso, cuando se presenta la cifra repetida decenas de veces, nuestro cerebro emplea una técnica de procesamiento llamada “reconocimiento de patrones” para categorizar y comprender rápidamente el campo visual; sin embargo, esto también puede jugar en nuestra contra cuando la corteza visual crea filas y filas de dígitos idénticos y no es capaz de detectar puntos ciegos para hallar las variaciones.

Teniendo en cuenta que las ilusiones ópticas ocurren cuando el cerebro malinterpreta los datos visuales, revelando brechas entre la percepción y la realidad, la verdad es que este órgano utiliza patrones, experiencias pasadas y contexto para interpretar la información que tus ojos le envían. Este intenta “rellenar los huecos” o dar sentido a información visual confusa o contradictoria.

Si bien se cree que el inventor de estos juegos mentales fue nada menos que Aristóteles, fue Herman Ebbinghaus quien desarrolló la teoría de ‘la ilusión de Ebbinghaus’ ya que con ella podemos entender cómo el cerebro saca conclusiones antes de tiempo basándose en lo que ven los ojos (y en lo que hemos aprendido durante la vida). La hipótesis indica que la mente puede equivocarse sobre el tamaño de los objetos en relación a los que tienen al lado.

Por su parte, Jordi Camí y Luis M. Martínez, autores de ‘El cerebro ilusionista’ (RBA) explican cómo nuestra mente nos engaña continuamente hasta hacernos creer lo que no vemos a través de mecanismos (la memoria, el campo visual) que en realidad son lógicos e inteligibles.

Dónde está el número ’3′

El número ‘3′ está ubicado casi al centro, exactamente en la séptima fila, creando así un camuflaje visual proporcionado por los 998 que lo rodean.

El número ’3′ se encuentra resaltado de color rojo. (Imagen: El Comercio / Mag)

Beneficios cognitivos de un desafío de ilusión óptica

No solo son ideales para quitar el aburrimiento, sino que brindan diversos beneficios relacionados a la capacidad de observación y concentración. Además, ayudan a ejercitar la actividad cerebral y neuronal. Es por esta razón que muchos profesionales los recomiendan para trabajar la atención y memoria.

¿Cómo los retos visuales benefician al cerebro?

Un estudio realizado por el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Cambridge reveló que los ejercicios que requieren localizar rápidamente objetos o números en un entorno visual saturado no solo mejoran la velocidad de procesamiento, sino que también fortalecen la capacidad de atención selectiva. Esta habilidad es crucial para filtrar información irrelevante y concentrarse en los detalles importantes, una destreza útil tanto en la vida cotidiana como en entornos laborales o académicos.