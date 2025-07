Una mujer proveniente de Colombia asegura que está viviendo una pesadilla tras su arresto por parte de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Desde que se encuentra recluida en el centro de detención de El Paso (Texas), la migrante asegura haber sido víctima de graves maltratos, incluyendo gritos, insultos y discriminación por su país de origen.

Este es el caso de Sofía Henao Naranjo, quien ingresó al territorio americano en junio del 2024 solicitando asilo político. Pese a la petición, en noviembre de dicho año un juez se lo negó y procedió a una apelación para que continue su caso. Fue así que se mantuvo en el territorio americano.

Su calvario comenzó el 16 de mayo del presente año, cuando recibió una llamada por parte de ICE, que le indicaron que se acercarían debido a un fallo en su grillete electrónico. Sorpresivamente, los agentes la buscaron en su centro laboral y no dudaron en arrestarla sin justificación alguna.

Sofía está a la espera para que sepa si se quedará en Estados Unidos o será deportada a su país natal. (Créditos: Noticias Telemundo | YouTube)

Ha recibido maltratos en su detención

Sofía estuvo recluida en el centro de detención de Stewart durante dos semanas, hasta que el 25 de mayo se decidió que fuera trasladada a El Paso, lugar donde comenzó los maltratos que ha denunciado.

“El trato no es adecuado y, la verdad, nos tratan muy mal. Algunas oficiales nos gritan, nos insultan”, fueron sus declaraciones a Noticas Telemundo .

La víctima relata que las propias autoridades de este centro de detención usaron palabras discriminatorias en su contra debido al país donde proviene.

Sofía estuvo recluida en el centro de detención de Stewart durante dos semanas y posteriormente fue trasladada. (Créditos: Noticias Telemundo | YouTube)

No ha recibido atención médica

La mujer colombiana contrajo asma durante su estadía en los Estados Unidos y es de suma importancia que reciba un tratamiento médico, algo que no ha ocurrido desde que ha sido detenida.

“Estoy muy enferma y no me quieren brindar la atención médica que necesito. En estos días yo me desmayé”, dijo Sofía.

Comenta que, cuando perdió la conciencia, el doctor que la atendió había determinado que fue a causa de una inflamación muscular, pero ella asegura que este diagnóstico es erróneo. Es más, solo recibió un par de medicamentos para que se pueda recuperar.

¿Qué derechos tengo si soy inmigrante y me detuvieron los agentes de ICE?

Tienes derecho a permanecer callado y solicitar un abogado(a). No brindes alguna explicación.

Tienes derecho a no dar tu consentimiento para que te registren a ti o a tus pertenencias.

En caso hayas sido arrestado por un policía, tienes derecho a realizar una llamada local. Los agentes deben brindarle privacidad.

Si fuiste detenido por ICE, tienes derecho a realizar una llamada gratis. Puedes comunicarte con tu consulado de forma gratuita y pedir al oficial que informe a tu consulado sobre tu detención.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquíy sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!