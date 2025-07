Nuestro cerebro es el principal protagonista para que empecemos nuestros días con total entusiasmo. Si nos enfocamos en ideas negativas, no tendríamos un buen desempeño en las actividades que realizaremos. Este test de personalidad quiere revelarte si tienes una mentalidad débil mediante una simple decisión.

Según información del Centro Integral de Psicología, el concepto “mente débil” no está claramente definido, pero está relacionado para describir a una persona que tiene dificultades para enfrentar desafíos emocionales, cognitivos o de comportamiento. Se suele caracterizar por ser vulnerable emocionalmente, tener dificultad para afrontar desafíos, demostrar una falta de resiliencia y tener una baja autoestima.

Ahora, con este test visual conocerás si tienes mentalidad débil con solo elegir uno de los 4 colores que observarás en la siguiente imagen. No trates de buscar cuál es la mejor opción; al contrario, te recomiendo que te dejes guiar por tu intuición. ¿Preparado? Te recomiendo que lo tomes como una prueba de entretenimiento, más no como una evaluación psicológica.

Observa la imagen del test de personalidad

Cada color esconde una información. Elige el que más te atrae. Creación: Freepik | Mag.

Conoce los resultados del test de personalidad

COLOR ROJO

Cuando aparece una oportunidad de que intentes algo diferente en tu vida, te aterra. El miedo se apodera de tu mente porque consideras que no estarás a la altura de las circunstancias. Eso ocurre porque te has enfocado a un o distintos hábitos. Si bien eso te mantiene positivo, siempre es oportuno que intentes algo distinto para que te acostumbres a las situaciones inesperadas. No permitas que el temor te domine.

COLOR AZUL

Cuando se te presenta un problema, lo primero que haces es buscar una solución o aprendes de ello. No te quedas lamentándote o frustrarte por no intentarlo. Visualizas los obstáculos como oportunidades de aprendizaje que te harán más fuerte y te acercarán más a tus objetivos. Siempre confías en tu capacidad para adaptarte y encuentras un camino diferente.

COLOR VERDE

Tu atención se centra en aquello que te salió mal y no lo puedes controlar. Siempre das vueltas a tu cabeza en lo que fallaste y eso genera que tu estabilidad emocional se dañe. Estás acostumbrado a recordar errores pasados y no ves las oportunidades que podrías aprovechar. Te sientes atrapado en un ciclo de pesimismo y, lamentablemente, eso no te deja progresar en la vida.

COLOR PÚRPURA

Aprecias los pequeños avances y éxitos que consigues en cada día. Anteriormente no veías ello, pero ahora tu visión es distinta. Aprecias cada cosa y eso te mantiene motivado para lo que quieres lograr en la vida. Cuando cometes un error, lo aprecias como una oportunidad de aprendizaje. Te preguntas qué puedes cambiar de esa falla y avanzas sin cargarte la culpa. Tu enfoque se trata de la mejora continua.

¿Qué se entiende por test de personalidad?

De acuerdo a la Clínica Universidad de Navarra, son herramientas psicométricas que usan los profesionales de medicina, psicología y psiquiatría a fin de analizar la personalidad de un ser humano. Estas pruebas son claves para que se identifique qué piensa, siente o cómo se comporta un individuo. Es así que los resultados arrojados determinan si requiere un tratamiento.

