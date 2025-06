Existen personas por las cuales tenemos cierto cariño y estaríamos dispuestos a apoyarlos. En mi caso, no estaría en tranquilidad si mis familiares o amigos cercanos están pasando por un problema. ¿Tú también tienes ese mismo sentir? Puedes descubrirlo con este test de personalidad que es sencillo de realizarlo. Con una decisión accederás a la verdad.

En realidad, no es un problema preocuparse por otros, pues sería lo habitual en cada persona. No obstante, sería importante prestarle atención cuando dicha preocupación está condicionando tu bienestar. Es decir, sientes angustia o consideras que les podría ocurrir alguna tragedia.

Para que descubrir si cuentas con este rasgo de manera positiva o negativa, solo tendrás que elegir una de las playas que visualizarás en la siguiente imagen. No dudes cuál es la mejor opción porque no existe. Déjate guiar por tu intuición. ¿Listo? Ten en cuenta que esta prueba está diseñada para fines de entretenimiento.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: No lo dudes mucho. Elige la opción que más te agrade de la imagen. (Creación: Mag / Freepik)

Conoce los resultados del test de personalidad

¿Qué revela la playa #1?

Cuando una persona suele expresarte su preocupación, sueles minimizar lo que sientes o no tomas la importancia debida. Lo que sueles hacer es decir “todo pasará” y cambias el tema de conversación. No comprendes la magnitud de lo que otros están sintiendo y eso se debe porque no te pones en sus lugares. Esa reacción ocasionaría que los demás sientan que sus problemas no son tan importantes.

¿Qué revela la playa #2?

Tu preocupación por los demás se definen en acciones concretas. No te quedas solo con la intención; buscas activamente las formas de ayudar, ya sea a tu familia, en el trabajo o en general. Consideras que el impacto de tus acciones influye en los demás y te esfuerzas por ser una influencia positiva.

¿Qué revela la playa #3?

Tus seres queridos saben que pueden confiar en ti cuando te necesitan. Eres el pilar al que acuden cuando sienten que la preocupación o la tristeza los inunda. Sabes brindar un consejo, una consolación o un mensaje de aliento, dependiendo de la circunstancia. Ofreces tu tiempo y energía sin esperar nada a cambio.

Para entender mejor qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra los define como herramientas psicométricas utilizadas por profesionales como médicos, psicólogos y psiquiatras para evaluar diferentes aspectos de la personalidad. Estas pruebas ayudan a analizar cómo una persona piensa, siente y se comporta, y su propósito principal es proporcionar información útil para diagnosticar trastornos, orientar tratamientos y prevenir problemas mentales.