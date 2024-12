Los casos de infidelidad están muy en boga en las redes sociales. Sin embargo, debido a la gravedad del desenlace, este caso ha recibido la mayor atención en la última semana. El novio revela la aventura de su pareja con su cuñado en un video viral. Antes de todos, preguntó: “¿Creías que no lo sabía?” El incidente tuvo lugar en China, según el New York Post.

Este instante quedó inmortalizado en un video de TikTok recién compartido por el usuario @koolprince33, publicado el 26 de julio de este año. Según la fuente, el video, que alcanzó la fama en 2019, tiene profundas raíces históricas.

Dejando a un lado todas esas consideraciones, resulta imperativo destacar que, al comienzo de la grabación, observamos a los recién casados avanzar hacia el estrado, recibiendo efusivos aplausos de los presentes que saturan el entorno. En ese momento, ningún indicio insinuaba que algo fuera de lo común estuviese a punto de desencadenarse. La atmósfera estaba cargada de anticipación y emoción, aunque nada permitía vislumbrar los eventos extraordinarios que estaban por develarse.

En el púlpito, el novio aguardó breves momentos mientras se proyectaba un video donde su pareja compartía la cama con otro hombre, quien resultó ser el cónyuge de la hermana de ella. La audiencia, sorprendida, quedó impactada ante la inesperada escena.

La mujer, al ver que se estaba reproduciendo dicho clip, lanzó el ramo de flores que sostenía a su novio, quien expresó: “¿Pensaste que no sabía sobre esto?”. El New York Post, citando a Asia One, indicó que en 2019 se llegó a saber que la novia había sufrido “violencia doméstica” por parte del hombre que se convirtió en su esposo. A raíz de eso, ella buscó consuelo en la pareja de su hermana.

¿Qué se considera hacer trampa en una relación?

De acuerdo al sitio brides.com, la infidelidad o engaño es el acto de ser infiel a un cónyuge u otra pareja. Por lo general, significa entablar relaciones sexuales o románticas con una persona que no sea la pareja de uno, rompiendo un compromiso o promesa en el acto.

¿Qué dice la psicología de la infidelidad?

Un infiel es un individuo que habitualmente quebranta las normas básicas en las que se basa una relación de pareja. Bien sea por deseos hacia otra persona, porque se siente sumergido en una monotonía o falta de nuevas sensaciones en su propia relación, resalta el sitio psonrie.com.

¿Cuál es la principal causa de infidelidad?

De acuerdo al sitio scientificamerican.com, los participantes admitieron haber sido infieles en su relación y respondieron la pregunta raíz del misterio: ¿Por qué lo hiciste? Un análisis reveló ocho razones clave: ira, autoestima, falta de amor, poco compromiso, necesidad de variedad, abandono, deseo sexual y situación o circunstancia.

¿Quién engaña más en una relación?

En general, los hombres son más propensos que las mujeres a hacer trampa: el 20 % de los hombres y el 13 % de las mujeres informaron que habían tenido relaciones sexuales con alguien que no era su cónyuge mientras estaban casados, según datos de la Encuesta Social General (GSS) citados por el sitio ifstudies.org.

¿Cuáles son los desencadenantes de la infidelidad?

Las cosas que pueden desencadenar flashbacks incluyen pasar tiempo con tu pareja que te engañó, sonidos románticos, historias de amor, no tener noticias de tu pareja y, a veces, pueden surgir de la nada cuando menos lo esperas. Ser traicionado por un ser querido a menudo puede ser traumático, recalca el sitio collaborativemn.com.

¿Coquetear se considera hacer trampa?

Para la mayoría de las personas, hacer trampa es cualquier comportamiento en el que expreses interés romántico, ya sea emocional o físicamente. En general, coquetear cuenta como hacer trampa porque está un paso por encima de las bromas inofensivas y puede convertirse en otras actividades o relaciones románticas, especifica el sitio regain.us.

¿Cómo afecta psicológicamente un acto de infidelidad?

Según el portal Psicología y Mente, si fuiste una víctima de este acto desleal podrías sufrir estos efectos:

Estás constantemente pensando en ese hecho

Cambios en el estado de ánimo

Aumento de celos

Aislamiento de celos

Baja autoestima

Insomnio

Trauma por traición

Trastorno de estrés postinfidelidad

¿Cómo sanar una relación después de un engaño?

No culparte por esta situación

Darte un tiempo para decidir qué acto realizar

Céntrate en el análisis del presente y futuro

Apóyate en familiares y amigos

Busca apoyo psicológico que sean expertos en temas de pareja

¿Por qué duele tanto una infidelidad?

Acorde a la información compartida por el portal Psiquion, este acto desleal permite está relacionado a tres factores.

No ser suficientes para la pareja.

Tener miedo de vivir en soledad

Temor al abandono

¿Cuánto tiempo debe pasar para superar una ruptura amorosa?

Según una investigación elaborada por la Universidad de Binghamton (Nueva York), concluyó que debía pasar entre 6 meses a 2 años para recuperarse de una ruptura. No obstante, dependerá cómo lo lleve cada persona.

¿Por qué no se debe perdonar una infidelidad?

En el caso de que tu pareja haya cometido este acto de deslealtad se debe a que ya no siente amor hacia tu persona. En ese caso, no es necesario brindarle una nueva oportunidad, pues son pocas las posibilidades de que no vuelva a ocurrir.

¿Qué acciones conlleva a una persona ser infiel?

No está satisfecho con la pareja que tiene a lado

Considera que no existe amor en su relación

Busca otra alternativa

Siente una gran inseguridad

Percibe monotonía en la relación

Presenta inestabilidad emocional

¿Cómo saber si tu pareja ya no te quiere?

Menos intimidad física

No existe o evade los planes a futuro

No existe una buena comunicación

Muestra desinterés por solucionar los problemas

¿Cómo enamorar diariamente a mi pareja?

No faltarle el respeto

Mostrar interés por su día a día.

Prestarle atención cuando te hable.

No decirle mentiras.

Hazle saber qué es lo que amas de él o ella.

¿Qué hacer si he cometido un acto de infidelidad?

Lo más importante, es decirle la verdad sobre el acto desleal que se haya cometido y explicar las razones del porqué se realizó dicha acción.

Estar preparado para las consecuencias de la acción cometida, pues la pareja se encuentra en una situación vulnerable y de enojo.

No obligar a tu pareja que te perdone por la infidelidad, pues dependerá netamente de su decisión.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

¿Cuáles son las redes sociales y plataformas más usadas en el presente año?

De acuerdo al portal Statista, hasta enero del 2023, Facebook se ha posicionado como la red social con mayor número de usuarios activos mensuales (2,958 millones), seguido de YouTube (2,514), WhatsApp (2,000), Instagram (2,000) y TikTok (1,051).

¿Cuántos usuarios utilizan TikTok en este 2023?

De acuerdo a la información compartida por Statista, hasta fines del 2023, TikTok cuenta con 1,051 millones de usuarios activos mensuales que, mayormente, son jóvenes entre 18 y 34 años. Esto significa un aumento del 20.5% a comparación del 2022.





Síguenos en nuestras redes sociales: