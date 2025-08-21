Como parte de su estrategia para diversificar su oferta y brindar mayor comodidad a los clientes, Walmart y Sam’s Club están incursionando en el negocio de los combustibles. Para finales de año, tienen proyectado abrir 45 gasolineras adicionales en Estados Unidos. Con 450 tiendas en 34 estados, estos minoristas buscan consolidarse como puntos de venta que ofrecen una solución integral: desde productos de consumo hasta servicio de combustible.

Un aspecto clave de este proyecto es el ahorro garantizado en la bomba. Los miembros de Walmart y Sam’s Club podrán ahorrar hasta 10 centavos por galón en estas estaciones de servicio de reciente apertura.

Alianza estratégica entre Walmart y Sam’s Club para la venta de combustible

La estrategia de Walmart y Sam’s Club busca integrar la venta de combustible con sus tiendas. Esto ofrece a los consumidores una experiencia de compra completa, permitiéndoles combinar sus necesidades de repostaje y compras minoristas de forma más eficiente.

El real impacto en la industria de combustible

La incursión de Walmart y Sam’s Club en el negocio de los combustibles reta a las compañías tradicionales de gas y petróleo. Al ofrecer precios bajos y servicios en un solo lugar, estas empresas buscan atraer clientes y cambiar la dinámica de un sector que ha permanecido inalterado por mucho tiempo. Como resultado, las compañías tradicionales deberán reconsiderar sus propuestas de valor para mantenerse a flote.

Sumar combustibles a su catálogo de productos es una estrategia de diversificación que están adoptando los principales minoristas. Walmart y Sam’s Club, al integrar este servicio con la venta de comestibles y otros artículos, se posicionan a la vanguardia de la innovación en la industria.