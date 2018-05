Abogado de Paolo Guerrero confirma que buscarán medida cautelar para que juege el Mundial

Paolo Guerrero todavía tiene esperanzas de jugar el Mundial Rusia 2018. Julio García Torres, otro de los abogados del peruano, confirmó que están juntando toda la documentación necesaria para pedir una medida cautelar al Tribunal Federal de Suiza que le permita al peruano disputar la Copa del Mundo.

Además, indicó que existe la posibilidad de que el presidente de la FIFA perdone al peruano. "El presidente de la FIFA puede hacerlo. La noticia ha sido comentada en medios de comunicación de todo el mundo y el hilo en común es un sabor a injusticia. Quizá todo lo que ha generado en los medios de comunicación y en las redes sociales, genere que la FIFA active esta posibilidad", dijo García en "90 Central" de "Latina".

Sobre el comunicado que emitió el hotel donde concentra la selección peruana, Julio García indicó que más adelante responderán con todas las pruebas. En estos momentos prefieren no emitir comentario alguno debido a que la selección está en plena preparación para el Mundial Rusia 2018.

"Nosotros llegamos a identificar al mozo. Pero en su momento y con las pruebas correspondientes vamos a responder al comunicado. En estos momentos es importante respetar la tranquilidad de la selección peruana en el hotel donde concentran", aseguró.

Sobre el fallo del TAS, que impuso 14 meses de sanción a Paolo Guerrero, García indicó que no tienen claro cuál es la negligencia que cometió el delantero peruano del Flamengo de Brasil.

"El TAS dice que no hubo una intención de consumir. Que no impactaba sobre el rendimiento del jugador. Pero dice que hubo una negligencia. ¿Cuál fue? No lo tenemos claro", expresó.