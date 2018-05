Adnan Januzaj: "Soy un jugador que puede marcar la diferencia"

El centrocampista de la Real Sociedad Adnan Januzaj, que aspira a entrar el próximo lunes en la lista definitiva de 23 futbolistas belgas que disputarán el Mundial de Rusia 2018, se describió este martes como un jugador polivalente y capaz de marcar diferencias, en buena forma física y mental.

"En la Real Sociedad he jugado sobre todo a la derecha, con un papel libre. Me fui allí para mostrarme y responder a todos los que me habían criticado. Es mi mentalidad. Sé que soy un jugador que puede marcar la diferencia, este ha sido el caso este año", declaró el centrocampista en rueda de prensa.

Januzaj, que ha lucido 5 veces la elástica de Bélgica, entró en la lista de 28 jugadores preseleccionados por Roberto Martínez para el Mundial de Rusia, pero no tiene garantizada una plaza entre los 23 convocados definitivamente.



"¿Estrés? No, realmente. No hablamos de ello. Somos jugadores profesionales y hay que mantener los pies en el suelo pase lo que pase", respondió el futbolista, de 23 años, a la pregunta de cómo afronta la espera para conocer la lista mundialista definitiva el próximo lunes.



Januzaj, que antes de recalar en la Real Sociedad en 2017 había jugado en el Manchester United, Borussia Dortmund y Sunderland, subrayó que ha hecho "una gran temporada en España, en un campeonato importante en el mundo".



"He terminado la temporada muy fuerte", dijo el centrocampista de padres albaneses originarios de Kosovo, y señaló que le corresponde "trabajar en los entrenamientos" para convencer a Martínez de que le lleve a Rusia.



"Es por eso por lo que estoy aquí. Por mis cualidades físicas y futbolísticas, pero también mentales. Me siento bien y al máximo nivel. Me siento bien física y mentalmente", agregó.



El joven futbolista, que no ha disputado aún ninguna fase final de un torneo de selecciones, añadió que se esforzará al máximo en cualquier puesto que elija el entrenador.



"Soy un jugador polivalente. Puedo jugar a la izquierda, a la derecha o de 'diez'. Incluso jugué de 'nueve' una temporada. Sé jugar un poco en cualquier parte en el ataque", resumió Januzaj, que el próximo sábado en un amistoso contra Portugal tendrá la oportunidad de ganarse una plaza entre los 'diablos rojos' que vuelen a Rusia.



(EFE)

LEE TAMBIÉN...