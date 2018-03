El álbum Panini Rusia 2018 se vende en el Perú desde este jueves 22 de marzo. Muchos son los mitos que circulan alrededor de esta preciada pieza coleccionable que los hinchas del planeta fútbol buscan desesperadamente en quioscos y supermercados. La compañía ha refutado varios de ellos.

La figurita difícil del álbum Panini



Muchos dicen que es un jugador estrella como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Otros aseguran que se trata de algún jugador poco valorado en una selección pequeña. O quizás alguna de las figuras con marco dorado. En lo que sí coinciden es que la dificultad de conseguir ese cromo es parte de un plan empresarial maquiavélico en el que las leyes del mercado provocarán que sea imposible llenar el álbum Panini. Y nosotros seguiremos comprando paquete tras paquete.

Sin embargo, las leyes del mercado parecen actuar en otro sentido en el álbum Panini Rusia 2018: "Todas las figuritas del Mundial tienen el mismo número de copias", señaló a la agencia DPA Fabrizio Melegari, jefe de redacción de Panini en Italia, con ocasión del lanzamiento del álbum en el 2014. Así que si alguna figura se vuelve difícil es porque la gente no quiera intercambiarla y no porque no hayan existencias de esta.

Los sobres cargados de estrellas



Sin embargo, el proceso de elaboración de las figuritas del álbum Panini Rusia 2018, si es que ha seguido el mismo proceso que en otros años, debería garantizar que tampoco nos llegue un solo sobre lleno de estrellas. Total, ¿Qué sentido tiene conseguir cinco Cristiano, cuatro Messi y no poseer el cromo de Pejman Montazeri, el crack de 34 años que se va por su segundo Mundial con Irán?

El proceso de producción del álbum Panini se realiza en cuatro etapas: impresión de los pliegos de figuritas, corte, mezcla y finalmente ensobrado. "Está en la técnica de mezclado la forma de evitar las repetidas en el mismo sobre y una distribución pareja. Es imposible que en un mismo sobre haya dos figuritas iguales", aseguró DPA.

La web de Panini dice que este proceso de "ensobrado automático" se hace con una máquina llamada Fifimatic, un invento de uno de los hermanos Panini, Umberto. Esta "reúne los stickers (el número de los cuales depende de cada colección) y los ensobra. Después, la máquina introduce los sobres de stickers en las cajas", señala la web de la compañía que produce el álbum oficial de Rusia 2018.

Los 'paquetones' del álbum Panini con millones de repetidas

Si a estas alturas ya te convenciste de que no puedes tener un sobre lleno de estrellas, en los llamados paquetones (que llevan 104 sobres) la historia es distinta. Muchos dicen que comprarlos acrecienta la posibilidad de que te toque una cantidad aún mayor de figuras repetidas y que tu álbum Panini Rusia 2018 sea más difícil aún de llenar.

Según respondieron en Panini a la agencia DPA, es más efectivo adquirir una caja completa. Esto se debe a que el sistema de mezcla hace que "los sobres consecutivos incluyan figuritas diferentes de la colección hasta que se vuelve a empezar". Algunos estudios y fanáticos sitúan en un 30% el número de figuras repetidas en el álbum Panini por cada 'paquetón'.