Alcides Ghiggia, héroe del Maracanazo, elegido en Twitter como el mejor de los Mundiales

Alcides Edgardo Ghiggia es el mejor jugador de la historia de los mundiales. O al menos ese es el resultado que dio la encuesta #GreatestPlayers realizada por la cuenta de Twitter de la Copa del Mundo Rusia 2018.

En la anterior encuesta, que definía cuál sería el mejor equipo de la historia de los mundiales, un grupo de tuiteros uruguayos llevaron adelante una campaña para alcanza runa final uruguaya. Y lo lograron. La final de la encuesta #GreatestTeams fue disputada por el Uruguay de 1950 y el de 2010.

32 buscaban ser el#WorldCup #GreatestPlayer...



Y 🇺🇾 Alcides Ghiggia, héroe del Maracanazo en #Brasil1950, ha sido elegido Mejor Jugador de los Mundiales por ustedes.



👏 ¡Gracias a todos los que participaron en los últimos 10 días! En total, 578.024 votos registrados. pic.twitter.com/SyTDU7DiY4 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 4 de junio de 2018

La semana pasada, la cuenta de la Copa del Mundo lanzó otra encuesta, esta vez para definir al mejor futbolista de los mundiales. Y los uruguayos, embanderados tras el autor del gol que sentenció el cuarto título mundial para Uruguay y el segundo en una Copa del Mundo, protagonizaron otro Maracanazo. Un Maracanazo táctil, una hazaña móvil en un mundo 2.0, pero una hazaña al fin.

El camino de Ghiggia (que falleció el 16 de julio de 2015, justo el día en que se conmemoraba un nuevo aniversario del Maracanazo), no fue fácil. Comenzó derrotando al golero alemán Oliver Kahn y en la siguiente ronda ya tuvo que medirse ante uno de los favoritos: Pelé. Sin embargo, los 3 millones de uruguayos se hicieron más fuertes que los 207 millones de brasileños y lograron que el uruguayo siguiera en carrera.

Después fue el turno de Johan Cruyff. El estandarte de la "Naranja mecánica" de 1974 también cayó con Ghiggia, y la misma suerte corrió el brasileño Ronaldo en la semifinal.

Y llegó el momento de la final, ante un futbolista carismático, proveniente de un país donde el uso de Twitter es moneda corriente: Diego Maradona.

No fue fácil. En la votación final se contabilizaron 87.861 votos (fueron 578,024 durante los 10 días de votaciones) y se peleó hasta el final. Pero con el 51% de los votos sobre el 49, Alcides Ghiggia se coronó, y los tuiteros uruguayos también.



Es que la posibilidad de combinar el deporte con una votación seduce mucho al uruguayo, además de la posibilidad de "romper" una encuesta realizada por la FIFA en la antesala de un nuevo Mundial.



Una de las cuentas que participó de la campaña para darle la victoria a Ghiggia fue la del sitio satírico Librumface. Uno de los responsables del portal contó a El País que cuando llegó el cruce final, pensó que los argentinos los “pasaban por arriba".



Cuando la votación estaba empatada en el 50%, Librumface decidió recurrir a la estrategia pura. Buscó los tuits más recientes de famosos brasileños como Neymar, publicó comentarios haciéndose pasar por argentino, sobrando a los brasileños y adjuntando el link de la encuesta. Ahí se encontró con la complicidad del tuitero @tambiensoyguapo, que se hizo pasar por brasileño en otros comentarios, pidiendo que voten por Ghiggia para que Maradona no gane. "No sé si dió resultado, pero me divertí como loco", cuenta.



"Cambié un poco la perspectiva cuando vi dos cosas: que no cambiaba el porcentaje en las últimas horas y que los argentinos estaban todos enfermos con los Martín Fierro", reveló.



Incluso recibieron el apoyo del exterior. "Un tuitero alemán preguntó cómo hacía Uruguay para ganar las encuestas. Alguien le dijo 'Librumface. Votó y terminó pidiendo una mano para que ganara Gerd Müller (contra Maradona, en cuartos de final). No ganó, pero consiguió 600 seguidores uruguayos, y al principio tenía 70 en total", señaló y añadió que "ahora está meta tuitear 'Uruguay nomás'".

(Ovación / El País de Uruguay)