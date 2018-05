Argentina y Rusia firmarán acuerdo para evitar presencia de "barrabravas"

Argentina firmará un convenio con Rusia para enviar fuerzas de seguridad y compartir información sobre 3.000 hinchas con antecedentes violentos, para que los "barrabravas" del país sudamericano no puedan ingresar a los estadios durante el Mundial de fútbol de este año.

Una carpeta azul con letras del alfabeto cirílico en color plateado y el título "memorando de entendimiento" contiene el acuerdo que se sellará en los próximos días y al que accedió Reuters de forma exclusiva.

(Foto: AP)

Ambos países comparten "la voluntad de crear un entorno cordial durante el Mundial y fortalecer la cooperación entre los países, garantizando el orden público y la seguridad", dice el convenio para la Copa del Mundo que se disputará del 14 de junio al 15 de julio.



En el marco del acuerdo, "fue entregado un listado con 400 nombres de argentinos que no podrán ingresar a los estadios y se estima que la base de datos definitiva que enviaremos tendrá unos 3.000", dijo a Reuters Guillermo Madero, director nacional de seguridad en espectáculos futbolísticos de Argentina.



La base de datos incluye a las personas que tienen prohibido asistir a estadios argentinos por haber participado en hechos de violencia, entre los que se encuentran los principales "barrabravas" de Boca Juniors, River Plate y al menos otros 40 clubes de distintas provincias y categorías del fútbol local.



Aunque la información se compartirá con las aerolíneas y el registro de migraciones de Rusia, las autoridades esperan que el filtro final sea el FAN ID, un documento de identidad que deberán tener los titulares de entradas para los partidos, según indicó la FIFA.



"Pensamos que los barras van a viajar igual a Rusia, pero no van a poder entrar a las canchas", explicó Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo de la agencia de prevención de la violencia en el deporte de la provincia de Buenos Aires.



Aunque los líderes de la hinchada de Boca están incluidos en el listado, en febrero tuvieron reuniones en Buenos Aires con sus pares del Dínamo de Moscú y del Zenit de San Petersburgo para coordinar la logística y su estadía en Rusia, según indicó la prensa local.



La demostración de poder y los negocios vinculados al fútbol -como la reventa de boletos- son los motivos que señalan Madero y Lugones para explicar por qué los "barrabravas" viajarán de todos modos a Rusia aún si no pueden entrar a las canchas.



En Domodédovo, en las afueras de Moscú, se establecerá el Centro de cooperación internacional policial, donde "congeniarán las fuerzas de seguridad de las 32 selecciones participantes, entre las que habrá seis representantes de las distintas fuerzas de seguridad argentinas", explicó Madero.



Argentina se ubica en el séptimo lugar entre los países que compraron más entradas para el Mundial, con 44.882 localidades, de acuerdo a los informes de la FIFA.



El seleccionado del astro Lionel Messi debutará el 16 de junio en Moscú ante Islandia, el 21 enfrentará en Nizhni Nóvgorod a Croacia y el 26 cerrará su participación en el Grupo D en San Petersburgo frente a Nigeria.



(Reuters)

LEE TAMBIÉN...