Argentina requiere de un triunfo este jueves (01:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía TyC Sports / DirecTV Sports) para seguir pensando en la siguiente fase de Rusia 2018. Mismo resultado necesita Croacia, pero para afianzar su pase a octavos de final a falta de un partido de fase de grupos.

La cuenta regresiva que mide el tiempo restante de Lionel Messi con Argentina se aceleró de manera inesperada en el inicio de Rusia 2018.

Argentina vs. Croacia: horarios en el mundo

PAÍS HORA CANAL Perú 1:00 p.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 1:00 p.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Argentina 3:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 1:00 p.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 8:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Brasil 3:00 p.m. Globo, SporTV y Fox Sports Uruguay 3:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 3:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 12:00 p.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 1:00 p.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 2:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 2:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Tras el decepcionante empate ante Islandia, en que el astro encima malogró un penal, un triunfo sobre Croacia el jueves en Nizhny Novgorod puede ajustar la marcha del reloj a su ritmo natural.

Leo Messi cumplirá 31 años el domingo. Tenía apenas 19 cuando jugó su primer Mundial. Desde entonces ganó cuatro veces la Champions League y nueve títulos locales con Barcelona. Con la casaca albiceleste, en cambio, no dio vueltas olímpicas pese a disputar cuatro finales. El delantero ha comentado que Rusia podría marcar su despedida del elenco de Argentina si no levanta la copa.

Para evitarlo, Argentina primero debe clasificarse en el Grupo D de Rusia 2018, lo cual se daba por descontado antes del inicio de la Copa del Mundo. Pero los albicelestes no pudieron vencer al rival que se suponía más débil de la zona y ello los obliga a una victoria sobre Croacia para no quedar a riesgo de una inesperada eliminación en primera ronda.

Hay algo que preocupa más a los argentinos que el pobre desempeño del equipo del técnico Jorge Sampaoli: el ánimo del capitán. El penal fallido fue una daga a su confianza. Sobre el astro sobrevuela la resignación. Es la peor noticia para Argentina.

En Argentina todos se empeñan en destacar que Messi no está solo, que el grupo lo apoya y que saldrán adelante. El problema radica que Messi no necesita apoyo moral sino un equipo que lo contenga y lo haga lucir. Sampaoli, de momento, no pudo resolverlo.

Croacia, por su parte, venció 2-0 a Nigeria en el debut de Rusia 2018 con una actuación superior de Modric. Pero no todo es felicidad.

El delantero suplente Nikola Kalinic fue expulsado el lunes de la concentración por Dalic luego de negarse a ingresar en los últimos minutos del partido ante los africanos por una supuesta dolencia en la espalda.