Argentina vs. Croacia: Ante Rebic, el delantero que no quiso la camiseta de Messi

Ante Rebic no entendía por qué sus compañeros de equipo buscaban intercambiar indumentaria con Lionel Messi. Croacia había vapuleado con autoridad a la Albiceleste en Rusia 2018, pero el resultado no era completo si es que no se obtenía la remera del '10' de Argentina.

Muchos integrantes de Croacia hasta se peleaban para tener la oportunidad de quedarse con la camiseta de Lionel Messi. Ante Rebic, no. El que abriera el marcador del histórico encuentro que puso en jaque a Argentina en Rusia 2018, no quería saber nada de la 'Pulga' y compañía por el juego brusco que destilaron sobre el campo.

"Los argentinos han dejado una mala impresión de tal forma que ni siquiera quiero la camiseta de Lionel Messi. Estoy sorprendido por el comportamiento desagradable y la falta de juego limpio del equipo", dijo Ante Rebic a los medios de comunicación.

En un principio el ariete de Croacia sí tenía en mente ir por la camiseta de Lionel Messi, pero luego cambió de parecer por las razones ya expuestas. "Había planeado con antelación conseguir la camiseta de Messi para un buen amigo que es un gran admirado de él", reveló.

Croacia dio un paso importante en Rusia 2018 después de firmar su pase a los octavos de final tras vencer 2-0 a Nigeria y 3-0 a Argentina respectivamente en el Grupo D. Mientras que la Albiceleste está al borde de la eliminación y requiere de un milagro para sobrevivir la fase inicial de la Copa del Mundo.