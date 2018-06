Argentina vs. Francia: los motivos que explican la derrota de Messi y compañía

En el Mundial de las sorpresas esta vez se dio la lógica. Francia derrotó a la selección Argentina con marcador de 4-3, pero una clara superioridad en el trámite del encuentro. Los goles del cuadro Albiceleste no fueron producto de jugadas correctamente elaboradas, sino destellos de sus jugadores más importantes. Estas son las claves del encuentro.

1. Lionel Messi no apareció. Y creo que el principal responsable no es él. Es Jorge Sampaoli. En su idea de ponerlo como falso ‘9’ terminó por alejarlo del área –donde más hace daño- y con los defensas siempre encima de él. Fue fácil controlar al crack argentino. No tuvo espacios para voltear, jugar de frente o filtrar pases. Complicado partido para él. Una estadística fría y qué demuestra cómo se aprovecha al mejor jugador de tu equipo es la siguiente: Gabriel Mercado tocó el balón 20 veces más que Messi. Mbappé lo hizo 10 veces más que su lateral derecho, Pavard.

2. Argentina no sabe a qué juega. Si Messi está perdido en el campo, no existe un estilo definido. Una forma de jugar. Con la posesión a su favor, Argentina fue incapaz de crear acciones elaboradas o aproximaciones peligrosas. Los laterales no llegan a raya de fondo. No hay conexión entre Pavón, Messi y Ángel. Argentina juega con líneas muy separadas. A veces presiona, a veces no. Cuánto le ha costado a Sampaoli establecer una forma. Es cierto que Francia tiene una gran defensa –como lo demostró ante Perú- pero con jugadores de la talla de Argentina algo más puedes hacer. El empate llegó de milagro gracia a un golazo de Di María y el de Mercado por una acción fortuita (y gran jugada previa de Ángel). Agüero marcó el del honor con gran asistencia de Messi. Todas individualidades.

3. Mercado despertó a Francia. El gol de Gabriel Mercado solo sirvió para una cosa: ver lo mejor del equipo de Deschamps. Cuando los cracks que juegan en el medio y las estrellas que se desempeñan arriba se juntan, no hay nada qué hacer. Marcas a uno y aparece el otro. Giroud atrae a los centrales y da espacios a Griezmann. Matuidi puede dar pases de ‘10’ y Pogba superar a cualquier rival que se le ponga por delante. Kanté demuestra que no solo sabe recuperar y Mbappé hace añicos con su velocidad. Encima Pavard se manda con un golazo espectacular. Quizá el mejor de toda la Copa del Mundo 2018.

4. Mbappé, el pelé francés. Solo hay dos jugadores que han marcado múltiples goles en una ronda de eliminación con menos de 20 años: Kylian Mbappé y Pelé. El brasileño lo hizo con 17 años y el francés lo hace ahora con 19. Generó el primer gol luego de una gran jugada individual –Griezmann marcó de penal- y anotó dos más en la segunda mitad. Tiene gol, talento y mucha, pero mucha habilidad. Lo que más sorprende es que Argentina no lo marcó como Francia a Messi, siempre con un defensa encima de él. Al contrario, le dio espacios a un tipo que por momentos parece flotar en el campo de juego.