Argentina empató 1-1 ante Islandia en su debut en el Mundial de Rusia 2018 y cayó estrepitosamente 0-3 ante Croacia en la segunda jornada pero, a pesar de todo, este martes (1:00 pm. EN VIVO ONLINE por DirecTV y TyC Sports) ante Nigeria tendrá una última bala para seguir viva en el torneo.



Perú 1:00 p.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 1:00 p.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Argentina 3:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 1:00 p.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 8:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Brasil 3:00 p.m. Globo, SporTV y Fox Sports Uruguay 3:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 3:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 12:00 p.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 1:00 p.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 2:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 2:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo



En la última jornada del Grupo D, los sudamericanos necesitan ganar sí o sí a los africanos desde la 1:00 p.m. para ser segundos. A partir de ahí, un empate entre croatas e islandeses o una victoria croata los clasificaría automáticamente a octavos.

En caso de que Islandia ganara, se definiría por la diferencia de goles, que actualmente dominan los europeos (-2 por -3 de los argentinos).

"Nos guste o no, somos los subcampeones del mundo y en algún momento lo tenemos que demostrar", dijo Javier Mascherano este domingo en conferencia de prensa.



Argentina llega al encuentro sumida en una profunda crisis de juego, con la moral baja y la relación con el técnico Jorge Sampaoli deteriorada. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se reunió incluso con el DT el sábado por la noche para ratificarle en el puesto.

"La relación con el técnico es totalmente normal. Obviamente que cuando nosotros sentimos alguna incomodidad se la planteamos (al técnico) porque si no seríamos unos hipócritas", aseguró Mascherano tras el entrenamiento del domingo.

"Tenemos un solo compromiso con todos los hinchas de la selección, decirles que acompañen a este grupo, a este cuerpo técnico y a este sueño, porque tenemos que lograr la clasificación el martes próximo", señaló por su parte Tapia en una conferencia en la que apareció por sorpresa para desmentir los rumores que situaban a Sampaoli fuera de la selección.



En su cuarto Mundial y a sus 31 años, Lionel Messi aún no ha podido brillar. Erró un penal en la segunda mitad ante Islandia y no apareció frente a Croacia. Además, ha estado en el centro de las críticas por la situación de su selección tras dos fechas.

"Sí, nuestro principal objetivo será que sea el último partido de la Copa del Mundo para Messi, por mucho que nos guste verle jugar", dijo el defensa nigeriano Brian Idowu en una conferencia de prensa en el Saint Petersburg Stadium, donde tendrá lugar el encuentro al día siguiente.



El seleccionador Gernot Rohr se mostró más prudente.



"Estamos centrados en nuestro equipo. Nos encanta Messi, a todos les encanta pero la pregunta no es si va a ser su último partido o no sino clasificar a octavos. Somos profesionales, tenemos que representar los colores de Nigeria y en fútbol no hay piedad. Todos quieren ganar y nadie hace regalos, por mucho que les guste tanto este jugador", aseguró.

Tras la hecatombe ante Croacia, Argentina se despidió prácticamente del torneo, pero la posterior victoria de Nigeria 2-0 ante Islandia la insufló de aire y esperanzas de cara a su pase a la próxima ronda.



El delantero Ahmed Musa, máximo artillero de la historia de las Súper Águilas en Mundiales con cuatro tantos, será la principal amenaza para los pupilos de Sampaoli.



"Me acuerdo que hace cuatro años jugamos contra Messi en Brasil (2014) y metí dos goles. Cuando me traspasaron al Leicester, jugamos contra el Barcelona e hice otros dos. Así que pienso que todo puede pasar. Posiblemente vuelva a hacer otros dos goles", dijo el viernes Musa entre risas.



Argentina se agarra a Messi y a la historia para soñar: la Albiceleste se ha medido cuatro veces contra las Súper Águilas en Mundiales y ganó las cuatro.



Argentina: Franco Armani - Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico - Javier Mascherano, Éver Banega, Enzo Pérez - Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi. DT: Jorge Sampaoli.



Nigeria: Francis Uzoho - Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong, Leon Balogun - Brian Idowu, John Obi Mikel, Onyinye Ndidi, Victor Moses, Oghenekaro Etebo - Kelechi Iheanacho, Ahmed Musa. DT: Gernot Rohr.



Árbitro: Cuneyt Cakit (TUR).

