Este miércoles 30 de noviembre se enfrentarán las selecciones de Argentina vs. Polonia se enfrentarán por la fecha 3 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. En juego no solo estarán los tres puntos, si no también un pase a los octavos de final de la competición. ¿Quién es favorito en las casas de apuestas? Aquí te lo contamos con las cuotas determinadas.

La ‘Albiceleste’ debutó con derrota (2-1) ante Arabia Saudita, pero luego recuperó el rumbo al vencer por 2-0 a México en un disputado partido.

Los europeos, por su parte, empataron sin goles contra los aztecas y luego celebraron al derrotar por 2-0 a Arabia Saudita. “Con el entrenador de arqueros de la Juventus, tenemos un método para analizar a los lanzadores de penales. Messi, ¡te estoy estudiando! No veo la hora de jugar contra Argentina”, dijo Szczesny, golero de Polonia.

¿Quién es favorito en las casas de apuestas?

En las casas de apuestas, el favorito a quedarse con la victoria es la selección Argentina de Lionel Messi, que llega con la moral a tope y con el objetivo de quedarse con el primer lugar del Grupo C.

Apuestas deportivas: cuotas del Argentina vs. Polonia