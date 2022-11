Comienza el camino de la ‘albiceleste en Qatar. Argentina es una de las favoritas para levantar el trofeo como mejor equipo del mundo y su primer reto será ante Arabia Saudita este martes 22 de noviembre. Entérate aquí los horarios y canales de TV para ver el partido en vivo y en directo.

La Albiceleste acumula 36 duelos consecutivos sin derrotas y si vence a Arabia Saudí el martes en la apertura del Grupo C alcanzará a Italia, dueña de la marca que estableció entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2021.

¿A qué hora juega Argentina vs Arabia Saudita?

El partido entre Argentina y Arabia Saudita por la Copa del Mundo 2022 se jugará a partir de las 5 a. m. en el horario de Perú. Aquí podrás conocer los horarios de otros países.

Ecuador: 5 a. m.

Colombia: 5 a. m.

México: 4 a. m.

Argentina: 7 a. m.

Uruguay: 7 a. m.

Chile: 7 a. m.

Brasil: 7 a. m.

Paraguay: 7 a. m.

España: 1 p. m.

¿En qué canales ver Argentina vs Arabia Saudita?

Argentina y Arabia Saudita miden fuerzas en la jornada 1 del grupo C del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Lusail de la ciudad de Lusail y lo podrás ver en más de un canal de hablahispana según tu ubicación.

En toda Sudamérica podrás ver el partido de Argentina por la señal de DirecTv Sports y DirecTV Go. En Estados Unidos se verá en las señales de Fox Sports 1 y Telemundo, Peacock. Si en caso te encuentras en México, tendrás las siguiente opciones a tu disposición: Sky HD, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, TUDN.

¿Cómo saldría Argentina ante Arabia Saudita?

Todo indica que Argentina formaría con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.