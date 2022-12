Lionel Messi levantó la Copa del Mundo que tanto deseaba, la que tanto le exigían. Como Mario Kempes, como Diego Maradona, el capitán argentino celebró a lo grande el Doha. Es la tercera Copa del Mundo para los albicelestes.

El Comercio conversó con periodistas argentinos para hacer una rápida y necesaria evaluación de lo que han visto en Qatar 2022, de Messi y Scaloni.

Scaloni demostró que no se equivocaron con él ¿Qué factor considera de él que hizo que este grupo lo respalde con logros ?

Messi logró el título ¿Con esto se puede decir que ya cumplió su ciclo con Argentina?

¿Cuáles han sido la clave para que Argentina consiga la Copa del Mundo?

¿Qué le dirías a Messi si lo tuviera al frente?

Celebración argentina Argentina se quedó con la Copa Mundial por tercera vez en su historia. Las calles de Buenos Aires lucieron totalmente abarrotadas de fanáticos que con banderolas y camisetas, celebrando el triunfo de su selección. Aquí algunos de las videos más impactantes.

Emanuel Tristán - programa Dos de Punta de Radio Andina - Mendoza, Argentina

1.- Creo que logró darle a la selección un aura de terrenidad que no había tenido hasta ahora. Él y su cuerpo técnico pregonaron una humildad pocas veces vista, lograron unir al grupo y que se identificaran con la nación que representaban cada vez que jugaban un partido. Lo dijo el propio Scaloni, “jugamos como hinchas”.

2.- No sé si cumplió el ciclo. Ahora tiene mucho por recorrer paseando la copa del mundo por todo el país. Y en el 2026, con 39 años, puede jugar al menos de manera honorífica. No diría que cumplió un ciclo, pero sí que ya ganó y nos hizo ganar todo lo que queríamos.

3.- La unión y fortaleza del grupo. La humildad, la simbiosis con la gente y el país que representaron. El aprendizaje de la primera derrota contra Arabia Saudita y un plantel que encontró el equilibrio perfecto entre un fútbol de alto vuelo y una entrega y sacrificio absolutos.

4.- Le agradecería por tantas alegrías, por tanta entrega y por tanto fútbol. Verlo jugar hace que uno se emocione. Y le diría que lo amo hasta el fin de los tiempos y que soy un afortunado de haber sido contemporáneo a su tiempo para poder haber visto toda su carrera e incluso haber tenido la chance de verlo en vivo varias veces.

Diego Mendoza - AM 990 de Argentina

1.- No se equivocaron. El tipo [Scaloni] quemó todos los papeles sin ninguna experiencia previa. Agarró e hizo todo perfecto, obviamente con los resultados, que es el 90 %. Armó un equipo casi nuevo. En los primeros partidos Messi no estuvo. Paredes, De Paul, Cuti Romero, Dibu Martínez, todo fue de él, ya que todos fueron convocados por Scaloni. Así que tiene un mérito enorme.

2.- Messi ya ha cumplido. Pienso que ahora si se puede decir Maradona y Messi, más allá de lo que yo opino, que para mí Diego es lo más grande de la historia. Pero Messi está a la par de Diego, sin lugar a duda, ya que nunca más se le va a cuestionar en Argentina.

3.- Yo pensaba que después de la Copa América el equipo había tocado su techo y me equivoqué. No solo continúa por la misma senda, sino que también fue evolucionando. Lautaro Martínez era el 9 titular, pero no convirtió. Y se encontró con Julián Álvarez, que jugó increíble. Eso hizo que seamos un equipo no solo de once, sino de todos los que tuvieron que jugar.

4.- A Messi se le agradece como a todo el equipo. Ya han cumplido, son eternos y quedará en la memoria de todos los argentinos puesto que han cumplido el sueño de muchas generaciones de ver a Argentina como campeón del Mundo después de 36 años. Así que, gracias.

Alan Mineo - Periodista de rugidosagrado.com

1.- En un principio el pueblo argentino tenía desconfianza con Scaloni, ya que nunca lo habíamos visto dirigir, solo las juveniles. Las críticas para con él estaban bien, justamente por eso. Ante el desconocimiento tendemos a criticar. Con el tiempo, como se dice en nuestro país, “nos tapó la boca con resultados”. Rápidamente edificó un equipo, con ideales firmes y cada uno de los jugadores bajo un compromiso notable por los colores de la camiseta. Y principalmente, un juego colectivo que incluía a Messi, sin depender de él. Con el tiempo el equipo se consolidó y consiguió éxitos resultados. Scaloni plantó seriedad, ideales, compromiso y profesionalismo en la selección, con un funcionamiento futbolístico que hacía rato no se veía. Con esos aspectos, creímos en el.

2 - Messi cumplió el logro que tanto anhelábamos los argentinos: el Mundial. Creo que el trofeo lo esperaba a Messi, y Messi tenía muchos deseos de conquistar la Copa. Había un acuerdo entre ellos para Qatar. Este Mundial seguramente haya sido el último de Lionel, pero lo seguiremos disfrutando en la selección argentina mientras tanto. Ojalá, con 38 años y medio, llegue al próximo Mundial.

3 - Las claves están arriba de la mesa y muchos de los humanos las conocen: juego al futbol de forma inteligente. Scaloni comentó que cada partido era único y cada uno de ellos merecía una táctica y estrategia diferente, y así jugó cada partido. Ninguno fue igual, ni en funcionamiento ni en nombres. Supo adaptarse a cada partido, esta es la clave.

Además, transmitió espíritu ganador desde que comenzó a dirigir al equipo. Ese espíritu se vio en su máximo esplendor, precisamente, en la final. Hacia rato no me emocionaba tanto con mi selección. En la Copa América y en este mundial, gracias a él y al Dibu, puntualmente, he llorado a mansalva de alegría.

4 - Le diría: Gracias por emocionarme con cada una de tus jugadas, y por dejarnos en la cúspide del fútbol mundial.

Alejandro Benvegnu - Radio Mitre de Córdoba

1.- El recambio de jugadores, la unión del grupo y que la selección no dependa únicamente de Messi.

2.- Sí ya cumplió con la selección y no tiene nada más para ganar.

3.- El compromiso de los jugadores. El gran mundial de Messi, Julián Álvarez, Dibu Martínez, Enzo Fernández y todo el cuerpo técnico

4 - Que junto a Maradona, es el jugador más espectacular que vi y gracias por todo Leo. Y que el fútbol hizo justicia con él.

Hernán Sisto - T y C Sports y Doble Amarilla desde Qatar

1.- La confianza que él ha demostrado en los jugadores y el trabajo, el rearmado de grupo con Messi cómo estandarte.

2.- La unión del grupo, el cuerpo técnico y los dirigentes con Tapia a la cabeza y cómo este equipo se ha consolidado desde el recambio para acostumbrarse a ganar y saber levantarse en las malas.

3.- Messi cumplirá su ciclo cuando él lo decida, sin dudas él será quien le ponga punto final a su gusto.

4.- Te amo Leo. Gracias por hacernos felices y por demostrarnos que se puede. Por enseñarnos a luchar siempre, aún en lo más complicado y por no abandonarnos nunca cuando algunos no eran justos con vos. Gracias por ser un ejemplo a seguir y por guiarnos a lo mal alto del mundo, te admiro.

