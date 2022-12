Marzo del 2015 y el primer encuentro entre Lionel Messi y Rodrigo de Paul se da en un campo de juego. Lo único que los une es la sangre argentina. Siete años después, ambos celebran juntos un título mundial tras ganar Qatar 2022.

Son parte de la historia, también se han ganado un lugar en los divertidos memes. “La paro, se la doy a Messi. La paro, se la doy a Messi”. Ahora, ambos se abrazan y levantan la Copa del Mundo.

La primera vez que se vieron fue en marzo del 2015. Un Valencia vs. Barcelona en el que Rodrigo de Paul, RDP, va en busca de la marca de Lionel Messi. “Cumpliendo sueños, el más grande de todos”, publicó en redes sociales.

Recién en el 2019 se ‘juntaron’. Tras el Mundial Rusia 2018, Lionel Scaloni asumió como entrenador interino de Argentina e inició el cambio. Dejó fuera de sus primeras convocatorias a varios ‘históricos’ y apostó por nuevos nombres. De Paul fue convocado en setiembre de ese año, pero Lionel Messi estaba fuera del equipo por pedido personal tras la Copa del Mundo.

Marzo del 2019 Lionel Messi vuelve a la selección para los amistosos ante Venezuela y Marruecos. Leo y De Paul se ‘reencontraban’ para alegría de Rodrigo. Ya en las primeras fotos de entrenamiento, figuraba junto al 10.

La amistad de mate y truco

Y la amistad de formó en base a mate y truco. Sí, con la argentinidad por delante. “Una tarde, después de un entrenamiento vi que se fue caminando, no se quedó con nosotros. Pensé que algo podía haberlo fastidiado, entonces me fui a duchar, después subí a las habitaciones y armé el mate. Habían pasado 40 minutos, así que le toqué la puerta: ‘¿Vamos a tomar mate y a jugar un truco?’”, contó De Paul sobre cómo se animó a ‘encarar’ a Messi. “Dale”, le contesto Leo y la amistad daba sus primeros pasos.

La costumbre quedó y se sumaron otros consagrados y con un orden estricto a manera de cábala. El mate de la mañana lo inician Messi, Papu Gómez y De Paul. Luego se suman Di María, Leo Paredes, Lo Celso y Otamendi. “Tiene que ser en ese orden. Hay que respetar la costumbre”, explicó de Paul en una entrevista a Star+.

Y el juego de Truco se convirtió en la cadena que unió más la amistad. Leo Messi, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes se juntan para disfrutar de este juego bien argentino. Y son tan competitivos como en el fútbol dentro del campo.

Contó el jugador Gastón Ávila, ex Boca Juniors, lo que vivieron en una concentración de la selección. “”Jugamos Santiago Simón, Enzo Fernández y yo contra Messi, De Paul y Paredes. No sabes lo que era eso. Les ganamos, me fui a dormir y quedaron medio calientes”, contó.

Pero la historia no quedó ahí. Messi, de Paul y Paredes no quedaron conformes con el resultado y fueron por la revancha. Pero los ganadores querían guardar ese éxito de por vida. “No les di revancha. Jugué un partido, me fui a dormir y me fueron a buscar a la pieza a la madrugada. Me tiraron crema de afeitar, agua en la cama, me volvieron loco”, recordó Ávila.

Ese es el tridente de Argentina. Si bien Leandro Paredes perdió si titularidad a manos de Enzo Fernández, Rodrigo de Paul es vital en el mediocampo de Argentina. Tuvo que recuperase de una lesión para estar ante Países Bajos y logró decir presente.

Así, Argentina volvió a celebrar el título de la Copa del Mundo. En la final vencieron 4-2 a Francia desde los penales (3-3 terminó el tiempo de 120 minutos). Messi y compañía tienen el título que tanto merecen.

