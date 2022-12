Es el técnico más joven del Mundial. También el único candidato de Sudamérica. Y sobre todo, el gran finalista. A los 44, cuando algunos ni siquiera hemos abierto una cuenta en el banco, Lionel Scaloni tiene la misión de entender cómo se alinean los planetas durante siete partidos y que su selección pueda ganar la esperada tercera copa del mundo. Ya completó seis, con un Messi de estratósfera. Un trabajo más para un sabio como Copérnico que para un técnico de fútbol.

¿Qué hizo bien para llegar hasta aquí, a la final de Qatar 2022 después de vencer con absoluta autoridad a Croacia por 3-0? Lo primero, recuperar a Messi. No le enseñó nada porque a los 35, la Pulga sabe todas las palabras del diccionario. Lo ganó todo. Lo que parecía no tener en el bolso -subrayo el parecía- era este liderazgo unánime sobre sus compañeros. Esta complicidad futbolística que ahora permite verlo como un genio total, no como un salvador único. El periodista Juan Pablo Varsky lo explicó bien en la transmisión de DirecTV: “Ya no es la Argentina en la que sus compañeros esperan a ver que lo haga todo Messi. Es el equipo que acompaña lo que hace Messi”. Es verdad. El segundo gol de Julián Álvarez ante Croacia -el 3-0 final- es una prueba. Uno sabe que Messi puede controlar la pelota como si tuviera imán y llevársela a su casa. Lo hacía a los 11, a los 20; lo hace a los 35. Pero que hay estar, acompañar, seguir. Y eso pasa hoy.

-Breve prehistoria de una proeza-

Imagínense lo que es asumir la selección del país donde nace Messi y que Messi renuncie porque no se le quiere. Ocurrió a mediados del 2020. Crisis en la selección argentina. ¿Qué ocurrió luego? Lionel Scaloni no le fue a suplicar que vuelva tras la agotadora Copa América Centenario, esperó que calme la tristeza y luego le habló, en una videollamada tan determinante que la crítica argentina la compara con el encuentro de Bilardo y Maradona en Barcelona, previo a México 86. “Hola, soy Scaloni. Con Pablo (Aimar) queríamos hablar con vos”, recordó hace poco el técnico, la breve charla por el Iphone. “Le dijimos: ‘Sabemos que tal vez es mejor que no vengas todavía”, a coro, en la voces de quien iba a ser su técnico en Qatar 2022 y de quien era -Aimar- su ídolo de niño. En ese ejercicio sencillo, cuidar al golpeado y al mismo tiempo ungir al elegido, Scaloni recuperó más que a un futbolista, a un hombre.

Que hoy tiene 4 goles y 3 asistencias de gol, determinantes en seis partidos de esta Argentina finalista.

Luego, eligió un sistema que eleva la producción de su equipo (4-3-3) y fue absolutamente permeable para convertir el shock del debut contra Arabia en nueva electricidad: sacó a Lea Paredes y metió a Enzo Fernández, cambió a Lautaro Martínez por Julián Álvarez -el Burruchaga de esta copa- y le dio más libertad a La Pulga tras un cambio posicional en el que el sacrificado fue Papu Gómez. Parece un juego de nombres sencillo pero es un ajedrez de millonarios. Esos tres, Paredes, Lautaro y Gómez forman parte del selecto grupo llamado “Los amigos de Messi”. Algo así como los Intocables, la Rosca, la Argolla.

Así reconstruyó a su equipo. Así llegó hasta hoy. Con una serenidad oriental y un cuerpo técnico que transpira argentinidad (Samuel, Aimar, Ayala), está a un partido de ganar otra vez la Copa del Mundo para Argentina. Si lo hace, será Menotti, Bilardo, Sabella. Si lo gana, será Gardel.