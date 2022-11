No pasaba desde México 86 o Italia 90: Argentina se resume en un solo futbolista. No es cualquiera. Es Lionel Messi. El máximo ganador del Balón de Oro y líder del campeón de América está en el Mundial Qatar 2022 dispuesto a levantar el único trofeo que disputó y no lo ganó. Y la esperanza de los millones de argentinos -y los más de 40 mil que viajaron hacia el pequeño país medioriental- cae sobre su metro 69 y su zurda prodigiosa.

Sin embargo, una imagen en el último entrenamiento encendió las alarmas de un país que ya sufrió las bajas de Gio Lo Celso -el socio de todos, fundamental en el equipo de Scaloni-, Joaquín Correa y Nico González. A horas del debut de Argentina en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita, Messi volvió a entrenar con sus compañeros, pero las cámaras de televisión captaron su tobillo derecho aparentemente inflamado.

¿Qué pasó? ¿No se suponía que el ‘10′ había trabajado de manera diferenciada en los últimos días solo por precaución? Si bien en principio no hay pronunciamiento oficial por parte de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino), todo hace indicar que no hay de qué preocuparse. Así lo informaron diversos medios argentinos.

De acuerdo al diario Olé, se trataría de un tratamiento de crioterapia que está haciendo el capitán de la Albiceleste para evitar antiinflamatorios. “Está claro que Leo tiene alguna molestia en esa zona y quizás fue otra de las razones, junto con la fatiga, por la que no se entrenó a la par los primeros dos días en Qatar, pero en principio, no hay nada que le impida jugar contra Arabia Saudita”, señala el citado medio.

DOHA, 21/11/2022.- Detalle del tobillo hinchado del delantero argentino Lionel Messi durante un entrenamiento de su selección este lunes en el campo de fútbol de la Universidad de Catar en la víspera del debut de Argentina en el Mundial Qatar 2022. Argentina se enfrentará el 22 de noviembre a Arabia Saudí en el estadio Lusail. EFE/Juan Ignacio Roncoroni / JUAN IGNACIO RONCORONI

“Información sobre Leo Messi: está bien. Cuando se entrenó diferenciado lo hizo por una sobrecarga en el gemelo. Hoy se entrenó bien y a la par. Esa inflamación es normal en él. No hay lesión nueva. De hecho jugó 160′. Va a jugar mañana y sin problemas” , informó desde Qatar el periodista Gastón Edul.

“Me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema”, señaló la ‘Pulga’ en conferencia de prensa en la que también soltó las palabras que nadie quería oír: “Seguramente es mi último mundial”.

Messi se mostró sonriente en el último entrenamiento de Argentina. Trabajó con normalidad y entusiasmado por el estreno en lo que será su quinto mundial -¿el último?- y con el anhelo de que ahora sí salga campeón del mundo. Sin embargo, la foto de su tobillo derecho, más allá de que no sea causal de preocupación, hizo recordar a Diego Maradona en la Copa del Mundo Italia 90. ¿Por qué? Te lo contamos a continuación.

Maradona y su tobillo en Italia 90

“Pocas veces sentí tanto dolor como en ese Mundial. No sé cómo me aguantó el tobillo”, confesó hace algunos años Diego Maradona en una entrevista con “Infobae”. El Pelusa recordó el tercer partido de Argentina en Italia 90 ante Rumanía que acabó igualado 1-1 con gol de Monzón tras previa asistencia suya.

“Ese partido, muchos no se acuerdan, pero fue tremendo, nos cagamos a patadas. Porque ellos dieron, pero nosotros también. Me acuerdo que llegué al vestuario en el entretiempo y no podía pisar. El médico me dijo que no podía salir al segundo tiempo. ¡Era el partido que nos clasificaba o nos dejaba afuera! Ni muerto me lo perdía. Así que me infiltraron en el vestuario y salí a jugar así”, añadió.

Diego Maradona sufrió muchas faltas ante Rumania en Italia 90. (Foto: Agencias)

Esa terrible lesión al tobillo con el que jugó todo el torneo Maradona se sumó al golpe que sufrió en uno de los entrenamientos en el que uno de los sparrings le arrancó la uña del dedo gordo del pie izquierdo con un planchazo.

“Diego no podía pisar por cómo tenía el tobillo y la uña. ¡Tuvieron que hacerle una uña de repuesto! Le llevaban seis, siete pares de botines para que se fuera probando, a ver cuál le quedaba mejor o le hacía doler menos. Yo andaba de acá para allá, para meter mano cuando me lo pidiera. El doctor Madero le dijo: ‘Usted no puede jugar’. ‘¿Cómo no voy a jugar?’, le respondió. ‘Dénme otra inyección, y otra, y otra’, pedía. ¡Ocho pichicatas le dieron en el tobillo! ¡Ocho! Te imaginas lo que fue... Salió con el tobillo dormido” , contó Miguel Di Lorenzo, utilero y fisioterapeuta de la Albiceleste en esa época.

Italia 90 fue un viacrucis para Maradona, que cuatro años atrás había salido campeón del mundo en México consagrándose por encima de todos. Sin una uña, con el tobillo tamaño pelota de tenis, se sostuvo en campo como faro para sus compañeros e imán para los rivales, con sacrificio y dolor, mucho dolor. Así y todo, logró guiar a Argentina hasta una nueva final, que perdió ante Alemania por el polémico penal de Sensini a Völler, que Andreas Brehme convirtió incluso ante la versión supermán de Sergio Goycochea.





----