La selección de Argentina arribó al Mundial Qatar 2022, con la ilusión de poder alcanzar el título, y debuta este martes, frente a Arabia Saudita, en la primera fecha del Grupo C. En los meses previos al certamen, se habló de la posibilidad de que Sergio ‘Kun’ Agüero acompañe al plantel, tras retirarse prematuramente en el 2021, por un problema cardíaco, pero finalmente la propuesta no prosperó. Ahora, incluso, el exjugador manifestó que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le puso trabas para visitar a la ‘Albiceleste’.

Según reveló el recordado delantero, en una conversación con el actor Jero Freixas, desde la entidad rectora argentina le dijeron que debía contar con una acreditación especial para ingresar al ‘bunker’ del equipo que dirige Lionel Scaloni y que el proceso de trámite demoraba varios días. El tiempo que restaba no era suficiente.

“Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron”, indicó el ‘Kun’. “Supuestamente, tarda de tres a cuatro días. Me pareció raro”, insistió el exgoleador, que luego expuso la razón por la que la AFA pudo impedir su ingreso.

“¿Por qué no van a querer que vayas?”, le consultó Freixas. “Eso es lo que quiero saber. No sé. Tal vez no le habrá gustado alguna vez que opiné. Da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y ya están ahí. Pero, ¿cómo le hicieron la credencial en cinco horas y conmigo tardan cinco días, supuestamente? Mi mensaje fue: ‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’”, contestó Agüero.

“Ya está, es tarde, quise verlos antes [a los jugadores de la selección], pero bueno, somos Argentina y estas cosas pasan y tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo. Las cosas son medias raras, extrañas, porque siempre me porté bien y si había algo que no me gustaba se los decía. Capaz que hay gente que no le gusta que les digan las cosas malas. Ahí todo es medio raro y cada uno se hace el picante y nadie es picante. Ya va haber tiempo para que las cosas estén mejor, supongo”, concluyó el ‘Kun’, quien reveló que rechazó una invitación del combinado español.